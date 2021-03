Corona trekt opnieuw de federale begroting helemaal scheef. ‘Maar veel kunnen we daar nu niet aan doen’, zegt staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD). ‘Vanaf volgend jaar wordt écht het pad van de sanering ingeslagen.’

Maart is traditioneel een maand vol hoogspanning in de federale regering. Het is het moment waarop blijkt dat de begroting met te veel optimisme werd opgesteld – het omgekeerde is zelden het geval – en ...