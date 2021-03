Bahama’s-eiland te koop: richtprijs 16 miljoen euro

Het eiland Little Ragged Island, deel van de Bahama’s, staat te koop. De richtprijs is 19,5 miljoen dollar, of goed 16 miljoen euro. Bieden is vanaf 26 maart mogelijk.

Het onbebouwde eiland wordt verkocht door het veilinghuis Concierge Auctions, dat gespecialiseerd is in luxevastgoed. Het is 295 hectare groot, wordt omgeven door een azuurblauwe zee en met ongerepte stranden.

Het veilinghuis geeft al meteen enkele mogelijke invullingen mee voor het eiland. Het kan dienen als een ‘schilderachtige woonplaats voor u alleen, als kroonjuweel voor een tropisch landgoed met kilometerslange zandstranden, of als een boutique-hotel met genoeg oppervlakte voor een golfterrein met 18 holes’.

Little Ragged Island, ook bekend als Saint Andrew’s, is het zuidelijkste eiland van een archipel en ligt zowat 120 kilometer ten noorden van Cuba.