Vandenbroucke: ‘Voor maart 200.000 vaccins minder dan beloofd’

Alweer levert AstraZeneca minder vaccins dan beloofd. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) in Het Journaal gezegd.

‘Het is een goed vaccin, maar men krijgt die productie niet op orde zoals beloofd’, zei Vandenbroucke over de aanhoudende leveringsproblemen van AstraZeneca. ‘Ik kijk nog niet te ver vooruit in de toekomst. Maar op dit moment is het zo dat we voor maart 200.000 minder dosissen dan beloofd krijgen, een verlaging van 700.000 naar 500.000.’

Heel vervelend, zegt Vandenbroucke. ‘Dat betekent dat de deelstaten, die de vaccinatiecampagne plannen en uitvoeren, voortdurend moeten aanpassen.’

AstraZeneca had zich er tegenover de EU aanvankelijk toe verbonden 90 miljoen vaccins te leveren in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat werd verlaagd naar 40 miljoen. Maar voorlopig staat de teller nog maar op iets meer dan 8 miljoen dosissen. Hoewel er vandaag goed nieuws kwam over de goedkeuring van het Johnson & Johnson-vaccin, laat ook dat farmabedrijf dat de beloofde 55 miljoen vaccins voor de EU mogelijk niet gehaald wordt voor de zomer.