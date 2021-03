Dode en zwaargewonde door storm: boom belandt op wandelaars in Aalter

Vlak bij de Kraenepoel in Aalter waaide donderdagvoormiddag een boom om en viel op twee wandelaars. Een 68-jarige man overleed ter plaatse, een 59-jarige vrouw raakte levensgevaarlijk gewond.

Iets na 11 uur kreeg de Aalterse brandweer een melding binnen van een omgewaaide boom in het Kraenpoelpad. De boom viel dwars over de weg.

‘Helaas passeerden net op dat moment twee mensen: een 68-jarige man en een 59-jarige vrouw’, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). ‘Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, konden ze alleen maar het overlijden van de man vaststellen. De vrouw kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd nadien overgebracht naar UZ Gent. Ze verkeerde in acuut levensgevaar.’

Bos niet afgesloten

De slachtoffers waren afkomstig uit Eeklo en kwamen naar de Kraenepoel voor een wandeling. ‘De omgeving van de Kraenpoel is zeer bosrijk, maar de omgeving was niet afgesloten voor de storm’, aldus De Crem. ‘Dat gebeurt alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden. We raden iedereen wel aan om de omgeving te mijden bij stormweer.’

Burgemeester De Crem uitte zijn medeleven aan de familie van de slachtoffers. ‘Dit zijn uiterst onvoorziene en zeer dramatische omstandigheden.’

Het parket van Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. ‘Het enige wat een expert nu al kon vaststellen, is dat het om een gezonde boom ging’, liet commissaris Davy De Koeyer van de politiezone Aalter nog weten.

De storm die vandaag over ons land trok, richtte op meerdere plaatsen schade aan.