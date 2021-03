Roger Federer mist matchbal en verliest kwartfinale

Roger Federer (ATP 6) heeft zich bij zijn comeback op het toernooi van Doha niet kunnen plaatsen voor de halve finales. De Zwitser verloor van de Wit-Rus Nikoloz Basilashvili (ATP 42) met 3-6, 6-1 en 7-5. Bij 4-5 miste hij een matchbal op de service van Basilashvili.

Woensdag speelde Federer in de tweede ronde tegen de Brit Daniel Evans (ATP 28). Dat was zijn eerste wedstrijd sinds hij eind januari 2020 in de halve finale van de Australian Open verloor van Novak Djokovic.

Twee knieoperaties hielden de 39-jarige tennislegende daarna van de courts.

Basilashvili neemt het in de halve finales op tegen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 33). Die was met 5-7, 6-3 en 7-5 te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov (ATP 11). In de achtste finales had Fritz David Goffin (ATP 14) uit het toernooi gekegeld.