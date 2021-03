Songfestival wijst Wit-Russische inzending af

De organisator van het Eurovisiesongfestival dreigt ermee de inzending van Wit-Rusland te diskwalificeren.

De European Broadcasting Union (EBU), de koepel van Europese openbare omroepen die de liedjeswedstrijd organiseert, eist dat Wit-Rusland de tekst van zijn nummer aanpast ofwel een nieuw nummer instuurt.

Wit-Rusland heeft een band afgevaardigd die al meerdere nummers heeft uitgebracht die de protesten tegen president Loekasjenko bespot. De inzending van Galasy ZMesta bevat teksten zoals ‘ik zal je leren om in de pas te lopen’, wat veel mensen ongepast vinden. De videoclip kreeg op het officiële YouTube-kanaal van de wedstrijd 5.800 likes en 40.000 dislikes.

‘Het nummer brengt de niet-politieke aard van het Songfestival in gevaar’, zegt de EBU in een mededeling. ‘De reacties op het nummer kunnen de reputatie van het Eurovisiesongfestival bovendien beschadigen.’

De EBU heeft de Wit-Russische omroep BTRC op de hoogte gebracht dat het nummer in zijn huidige vorm niet in aanmerking komt om deel te nemen. ‘We hebben gevraagd om het nummer aan te passen of een nieuw nummer te kiezen dat wel in overeenstemming is met de regels. Anders dreigt diskwalificatie.’

De frontman van de band Dmitry Butakov vindt dat het nummer de regels niet schendt.

Tegenstanders vinden dat het optreden legitimiteit zou geven aan de gewelddadige reactie van het regime tegen de massale onrust die het land overspoelde na de verkiezingen in augustus vorig jaar. Volgens mensenrechtengroepen zijn meer dan 33.000 mensen opgepakt bij het protest.