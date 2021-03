Jordan Peterson: de held van wie jong, rechts en man is

Een intellectuele macho die toxische mannelijkheid promoot of een moedige hoeder van de vrije meningsuiting? De Canadese psychologieprof en zelfhulpgoeroe Jordan Peterson schreef met ‘12 regels voor het leven’ een wereldwijde bestseller die gehaat werd door links en geprezen werd door conservatief rechts. Nu heeft hij een opvolger klaar. Blijft Peterson even radicaal?

Chaos is vrouwelijk, orde is mannelijk, vindt hij. Het huwelijk is geen onderdrukkend patriarchaal instituut. En westerse vrouwen zijn volgens hem niet per se gelukkiger geworden door de emancipatie van de vrouw. Het zijn maar enkele controversiële stellingen van de Canadese psycholoog Jordan Peterson. Peter Vantyghem, senior writer bij De Standaard, verdiepte zich in de man en zijn boeken.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Peter Vantyghem | Presentatie Lise Bonduelle| Redactie Cathérine De Kock | Eindredactie Marjan Justaert| Audioproductie Joris Van Damme en Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere |

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.