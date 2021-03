De Croo: ‘Ook kinderen krijgen vaccin’

Niet alleen volwassenen,maar ook kinderen zullen in ons land een vaccin krijgen. Zij komen wel pas na de zomer aan de beurt, aldus premier Alexander De Croo (Open VLD). De studies naar de effectiviteit van de bestaande vaccins bij kinderen lopen nog, maar de eerste resultaten lijken positief.

De Croo zegt in een gesprek met kinderjournaal Karrewiet dat ‘eerst de mensen die het meeste risico hebben om in het ziekenhuis te belanden’ aan de beurt komen. ‘Maar uiteindelijk gaan we ook kinderen vaccineren’, zegt hij.

‘Vandaag zijn jullie de minst kwetsbaren. We vaccineren eerst de mensen die het snelste ziek kunnen worden. Dat zijn vooral oudere mensen, of mensen die door een andere reden ziek zijn’, antwoordt hij op de vraag van een tienjarig meisje.

Een precieze datum stelt hij nog niet voorop. ‘Het is nog moeilijk om te zeggen wanneer, maar dat zal na de zomer zijn’.

Studies lopen nog

Of de vaccinaties bij kinderen ook doeltreffend zijn, staat echter nog niet helemaal vast. De ontwikkelaars van de al goedgekeurde vaccins voeren nog studies uit onder 12 tot 16-jarigen. De resultaten daarvan zijn echter nog definitief, maar volgens een woordvoerster van de taskforce vaccinaties zijn de eerste resultaten wel positief.

Een concrete strategie voor de vaccinatie van jongeren ligt nog niet op tafel. ‘We focussen nog op de huidige fase. Pas na de eerste massale vaccinatie kunnen we daarnaar kijken’. Jongeren daartussen schuiven is niet nodig: ‘Ze worden veel minder ziek’.

Ze wijst er ook op dat een heel beperkt aantal jongeren nu ook al gevaccineerd is. Het gaat dan om jongeren vanaf 16 jaar die stage lopen in een woonzorgcentrum. Zij kregen het Pfizer-vaccin al toegediend.

Johnson & Johnson

In de beslissing om het Johnson & Johnson-vaccin goed te keuren liet het Europese geneesmiddelenbureau EMA vandaag nog weten dat het middel doeltreffend is voor de preventie van covid-19 bij personen vanaf 18 jaar.