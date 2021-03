Sam Bennett wint spektakelloze vijfde etappe van Parijs-Nice na massasprint

Sam Bennett (30) heeft vandaag de op één na langste etappe van Parijs-Nice op zak gestoken. Na een tocht van 200 kilometer kwam Bennett (Deceuninck - Quick - Step) als eerste over de streep in Bollène, na een etappe waar enkel de slotsprint en een klein Belgisch intermezzo het vermelden waard is.

De renners kregen vandaag te maken met heel wat tegenwind, en niemand leek zin te hebben om een aanval in elkaar te boksen. Het peloton fietste aan een gezapig tempo, waardoor er weinig animatie te beleven was. Maximilian Schachmann (BORA- hansgrohe) pikte vandaag wel 4 bonificatieseconden mee, nadat hij twee keer – in het begin en op het einde van de wedstrijd - tweede werd in de tussensprint.

Halverwege ging het tempo toch ietwat de hoogte in, maar niemand leek zich in het zweet te werken. Het leek wel op een schooluitstap, waar iedereen rustig naast elkaar reed om wat bij te kletsen.

Een dikke 70 kilometer voor de finish had een elftal Belgen toch een verrassing in petto. Oliver Naesen (AG2R - Citroën Team), Philippe Gilbert (Lotto - Soudal) , Victor Campenaerts (Team Qhubeka - ASSOS), Dries De Bondt (Alpecin - Fenix), Tim Declercq (Deceuninck - Quick-Step), Stan Dewulf (AG2R - Citroën Team), Edward Theuns (Trek - Segafredo), Louis Vervaeke (Alpecin - Fenix), Yves Lampaert (Deceuninck - Quick-Step), Jasper Stuyven (Trek - Segafredo) en Thomas De Gendt (Lotto – Soudal) zorgden met een plotse versnelling voor wat opschudding. Een mooi Belgisch onderonsje in de Rhônevallei, al was het avontuur van korte duur. 5 minuten na de versnelling vond het peloton al aansluiting.

Alles verliep na de georkestreerde Belgische aanval opnieuw zoals voordien. Zo’n 35 kilometer voor de streep werd Jumbo-Visma nog wel opgeschrikt na een valpartij met onder andere gele trui Primoz Roglic, maar de Sloveen vond al snel terug aansluiting in het peloton. Zijn ploegmaat Tony Martin was er erger aan toe, hij moest de wedstrijd staken.

De wedstrijd mondde uiteindelijk – naar alle verwachting – uit in een massasprint. Sam Bennett schudde alles en iedereen van zich af, en kroonde zich in Bollène tot winnaar van de vijfde etappe van Parijs-Nice.