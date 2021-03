Couleur Café Festival: ‘We kunnen niet zeggen of we elkaar deze zomer zullen terugzien’

Als alles goed gaat, zou het Brusselse Couleur Café festival eind juni doorgaan. De organisatie van het festival begint echter krap te worden omdat het nog steeds onduidelijk is of en in welke vorm het kan doorgaan.

‘Onze regering beloofde een beslissing over de festivals tegen midden maart. Dat is nu opnieuw uitgesteld tot begin april. Om heel eerlijk te zijn: dat wordt krap’, schrijft de organisatie achter het Brusselse festival Couleur Café. ‘Een festival voor 70.000 mensen organiseer je niet van de ene op de andere dag. Wij wachten dus op een nieuwe evaluatie van de overheid. Tot die tijd kunnen we helaas niet zeggen of we elkaar deze zomer weer zullen ontmoeten. We beloven jullie zo snel mogelijk te informeren.’

Het festival staat gepland van 25 tot 27 juni. Als een van de eerste festivals van de festivalzomer begint de tijd te tikken voor het Brusselse Couleur Café. ‘We beginnen na te denken over alternatieven, maar het probleem is dat we werkelijk niet weten wat wel of niet zal mogen. Het is voor ons ook te vroeg om al na te denken over verplaatsen van de datum’, zegt woordvoerster van het festival Irene Ross aan Bruzz.

Gisteren, woensdag, hield premier Alexander De Croo (Open VLD) via zijn Facebookprofiel een live vraag- en antwoordsessie waarbij mensen hun vragen over het coronavirus konden stellen. Een van die vragen ging over of de festivals in ons land deze zomer kunnen doorgaan. ‘Het is moeilijk om een positief antwoord te geven of grote festivals in juni of juli kunnen doorgaan’, antwoordde de premier. ‘Vanaf april kunnen er buiten kleine evenementen tot 50 personen plaatsvinden, daarvoor zullen we experimenteren met sneltesten. Maar of grote festivals in juni of juli kunnen plaatsvinden, zal pas in mei duidelijk worden.’