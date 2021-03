Alaphilippe sprint naar ritwinst voor Van der Poel en Van Aert in Tirreno-Adriatico

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep) heeft de tweede rit in de Tirreno-Adriatico gewonnen. De wereldkampioen was na 202 kilometer de snelste op de hellende aankomst in Chiusdino. Hij won een koninklijke sprint voor Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) en Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Het ging hard van bij de start in Camaiore, met een initiële gemiddelde snelheid van 60 kilometer per uur. Het was dus even wachten alvorens een vlucht de vrije baan kreeg van het peloton van blauwe trui Wout van Aert. Zes renners raakten uiteindelijk. Daarbij één landgenoot: Pieter Vanspeybrouck van Intermarché-Wanty Gobert. Hij kreeg het gezelschap van Simon Pellaud (Androni Giocattoli), Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Vincenzo Albanese, John Archibald (beiden Eolo-Kometa) en Simone Velasco (Gazprom-RusVelo). Ze kregen zo’n vier minuten voorsprong.

Zoals verwacht nam Jumbo-Visma het heft in handen in het peloton. Zij beschermden de leiderstrui van Van Aert, die ook nog eens een goeie kans maakte op zijn tweede ritwinst. Zijn grootste uitdager? Mathieu van der Poel, wie anders? Onderweg sloegen de tenoren een babbeltje achterin de meute. Ook Julian Alaphilippe reed vaak in de buurt van de winnaar van de eerste rit en liet zijn troepen van Deceuninck - Quick-Step mee aan kop sleuren in Toscane.

Sagan lost

Na drieënhalf uur wedstrijd kwamen de koplopers aan een gemiddelde snelheid van 40,9 kilometer per uur. Sterk op de golvende wegen in Italië. Het peloton knabbelde echter beetje bij beetje aan de achterstand, die dan nog zo’n drie minuten bedroeg. Ook Lotto Soudal was nadrukkelijk te zien op de voorposten. Tim Wellens zag ook wel wat in de aankomststrook.

Normaal is dat ook wat voor Peter Sagan, maar niet in zijn huidige vorm. Door een tempoversnelling in het peloton moest de drievoudige wereldkampioen van Bora-Hansgrohe op 45 kilometer van de finish lossen. Sagan zag zijn voorbereiding danig verstoord worden nadat hij begin februari positief testte op het coronavirus en daardoor ook een tijdlang vastzat op Gran Canaria. Vandaag was het pas zijn tweede koersdag van dit seizoen en dat betaalde hij cash.

Aanval van vier

Op zo’n 35 kilometer van de streep was het verhaal van de vluchters voorbij. Teken voor Egan Bernal (Ineos Grenadiers) om eens aan de boom te schudden op de Poggio alle Croce, de eerste gecategoriseerde klim van de dag. Eentje van 6 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent. Jasper De Buyst (Lotto Soudal) ging mee, net als Kasper Asgreen als bliksemafleider voor Alaphilippe. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) maakte de sprong, net als Pavel Sivakov (Astana), Simon Yates (Team BikeExchange), Mikel Landa (Bahrain Victorious) en João Almeida (Deceuninck - Quick-Step).

Die laatste vier trokken vervolgens door en pakten een voorsprong van zo’n twintig seconden op het peloton. Jumbo-Visma zette zeilen bij voor Van Aert en kreeg de hulp van onder andere AG2R-Citroën, dat gokte op Greg Van Avermaet. Ook UAE Team Emirates probeerde de achterstand te doen slinken, maar de vier vluchters waren bijzonder sterk.

Yates zette zich recht op twee kilometer van de finish terwijl Sivakov de gashendel opentrok. Het was vlammen richting de finish. Van Aert keek in het peloton richting Tadej Pogacar, terwijl Van der Poel een stuk verder zat. Voorin ging Almeida aanvallen, maar Sivakov en Landa losten niet en samen gingen ze de rode vlag onder met 10 seconden voorsprong. In het peloton verscheen Van der Poel plots in vierde positie, klaar voor de sprint.

Die werd gelanceerd door Geraint Thomas, met Alaphilippe in het wiel. De Franse wereldkampioen was outstanding en klopte Van der Poel en Van Aert op de streep. Pogacar werd vierde.

Rituitslag:

1. Julian Alaphilippe

2. Mathieu van der Poel

3. Wout van Aert

4. Tadej Pogacar

5. Alex Aranburu

6. Robert Stannard

7. Joao Almeida

8. Greg Van Avermaet

9. Tim Wellens

10. Giulio Ciccone

Klassement na rit 2:

1. Wout van Aert 8:37:35

2. Julian Alaphilippe +4 seconden

3. Mathieu van der Poel +8 seconden

4. Pavel Sivakov +11 seconden

5. Mikel Landa +13 seconden

6. Andrea Vendrame +14 seconden

7. Robert Stannard z.t.

8. João Almeida z.t.

9. Tadej Pogacarz.t.

10. Alex Aranburu z.t.