Elise Mertens knokt zich naar halve finales

Tennisster Elise Mertens (WTA 18) heeft zich donderdag met de nodige moeite geplaatst voor de halve finales van het WTA-tornooi in Dubai (hard/1.835.490 dollar).

Het tiende reekshoofd haalde het in de kwartfinales in drie sets van de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 36): 5-7, 7-5 en 6-0 na maar liefst 2 uur en 50 minuten. In de tweede set wist Mertens drie matchpunten weg te werken. Daarna was de veer gebroken bij Pegula.

In de halve finales ontmoet de Belgische nummer 1 de winnares van het duel tussen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 16) en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 8), Mertens’ dubbelpartner.

In het dubbelspel ging Mertens woensdag samen met Sabalenka onderuit in de achtste finales. De Amerikanen Bethanie Mattek-Sands en Jessica Pegula, Mertens’ opponente in het enkelspel, waren met 3-6, 7-6 (7/2) en 10/6 te sterk.