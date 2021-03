Parijs-Nice moet op zoek naar alternatieve finish voor slotrit, ook vragen bij aankomst Milaan-Sanremo

De slotrit van Parijs-Nice zal zondag niet starten en eindigen in Nice, zoals oorspronkelijk voorzien was. Burgemeester Christian Estrosi verzette zich daar tegen omdat er voor het derde weekend op rij in Nice een lockdown geldt. In Milaan-Sanremo zou de aankomst op de Via Roma dan weer onder druk staan.

In de kuststreek van Alpes-Maritimes geldt dit weekend opnieuw een plaatselijke lockdown. Met één tweet zette Christian Estrosi, burgemeester van Nice, gisterenavond de aankomst van Parijs-Nice op de helling. Hij benadrukte dat de verlenging van de lock down aan de Côte d’Azur – voor het derde weekend op rij – niet zijn beslissing is, maar voegde er meteen aan toe dat hij wel zelf vragende partij is om ‘de aankomst van Parijs-Nice zoals die nu is voorzien’, te annuleren.

Pour plus de cohérence, je demande également l’annulation de l’arrivée du Paris-Nice telle que programmée. #Nice06 — Christian Estrosi (@cestrosi) March 10, 2021

Parcours aanpassen

De twee laatste etappes van Parijs-Nice zijn voorzien in het departement Alpes-Maritimes. De slotetappe van zondag zou normaal gezien starten en eindigen op de Promenade des Anglais in Nice. Organisator ASO en de autoriteiten zitten momenteel bijeen om het parcours aan te passen.

Tourbaas Christian Prudhomme gaf dat eerder deze week wel aan: “Als de cijfers in het departement Alpes-Maritimes niet de goede kant uitgaan, dan passen we ons aan.”

Wat met Via Roma in Sanremo?

Nice en de Promenade des Anglais is overigens niet de enige iconische aankomstplaats die op dit moment onder druk staat. In de Italiaanse krant Sanremonews verscheen gisteren een artikel over aanhoudende discussies omtrent de Via Roma in Milaan-Sanremo (20 maart). De prefectuur Imperia ziet de koers daar liever niet aankomen omwille van een verbod op publieke samenkomsten dat mogelijk kan gelden in het centrum van de stad. Bovendien zou de koers de lokale handelaars verplichten om te sluiten, wat eerder al voldoende aanleiding was om de Via Roma links te laten liggen. De prefectuur stelt nu voor om uit te wijken naar de Corso Cavallotti, die buiten het centrum ligt en waar Milaan-Sanremo ook in het verleden aankwam.

Dat gebeurde voor het laatst in 1993, maar door de toegenomen logistieke vereisten van het wielrennen zou die aankomst vandaag ongeschikt zijn voor een koers van het niveau van Milaan-Sanremo. Zo is er onvoldoende ruimte voor het wagenpark van de Italiaanse RAI die de wedstrijd zal capteren.

Mocht Sanremo de komende dagen het etiket ‘rode zone’ krijgen, wordt een aankomst op de Via Roma volgens Sanremonews.it alweer waarschijnlijker. Winkels zouden dan sowieso moeten sluiten, waardoor dat argument wegvalt. Uiteraard heeft de plaats van aankomst grote implicaties op het wedstrijdverloop: de Corso Cavalotti ligt een pak dichter bij de Poggio dan de Via Roma. Organisator RCS reageerde gisteren niet meteen op een verzoek om commentaar.