Coronavaccin Johnson & Johnson goedgekeurd

Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft het vaccin van Johnson & Johnson goedgekeurd. Dat meldt het agentschap. Het is daarmee het vierde vaccin tegen het coronavirus dat in heel Europa mag verdeeld worden.

Eerder kregen Pfizer, Moderna en Astrazeneca al toestemming. In tegenstelling tot die drie vaccins is van het type van Johnson & Johnson maar één dosis nodig om iemand te beschermen. De verdeling belooft ook minder complex te worden: het middel kan gewoon in de koelkast worden bewaard.

‘Vanaf dag 28 verlaagt het vaccin het risico op milde infecties met 66 procent’, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). ‘De bescherming tegen ernstige infecties en ziekenhuisopnames is hoger: 85 en 100 procent’. Volgens hem voorkomt het vaccin dan ook ‘met verve’ een ernstige ziektelast.

Het farmabedrijf had op 16 februari een voorwaardelijke markttoelating aangevraagd bij het EMA. Het vaccin moet nu wel nog een vergunning krijgen van de Europese Commissie, maar die laat meestal niet lang op zich wachten. De Europese Unie heeft afspraken met Johnson & Johnson voor de aankoop van 200 miljoen doses, met een optie voor nog eens 200 miljoen. België heeft 5,2 miljoen doses gereserveerd.

Twee weken geleden zette de Amerikaanse toezichthouder FDA reeds het licht op groen voor het vaccin. Volgens de FDA is het vaccin veilig en voor 72 procent effectief in de VS.