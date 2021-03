China biedt vaccins aan voor alle atleten op Olympische Spelen, BOIC ‘verrast’

Alle atleten die komende zomer deelnemen aan de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio zullen zich op kosten van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kunnen laten vaccineren. De regeling geldt ook voor alle atleten die zullen deelnemen aan de Olympische en Paralympische Winterspelen van volgend jaar in Peking. Het IOC kreeg de vaccins aangeboden door het Chinees Olympisch Comité. Het Belgisch Olympisch Comité reageert ondertussen verrast.

‘We zijn dankbaar voor dit aanbod, die past in de echte olympische gedachte van solidariteit’, zei IOC-voorzitter Thomas Bach donderdag tijdens een onlinecongres.

Voor ieder coronavaccin dat naar een sporter gaat, koopt het IOC twee extra vaccins die gebruikt kunnen worden in het land van de sporter.

Heel wat landen zijn al begonnen met het inenten van de atleten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep begin dit jaar op om olympische sporters geen voorrang te geven. De vaccins moeten volgens het WHO in eerste instantie vooral naar ouderen en kwetsbaren gaan.

‘Mijlpaal in het waarborgen van veilige Spelen’

Het IOC hoopt wel dat zo veel mogelijk sporters gevaccineerd zijn voordat ze in juli naar Tokio afreizen. ‘Een aanzienlijk deel van de olympische teams is inmiddels gevaccineerd in lijn met hun nationale vaccinatierichtlijnen’, zei Bach donderdag. ‘Een ander deel heeft al toezeggingen gekregen van hun overheden en voert momenteel positieve discussies. We zijn heel blij met het aanbod van China, dat aanvullende doses beschikbaar maakt voor de deelnemers aan de Spelen van Tokio en Peking.’

Landen die al gebruikmaken van het Chinese vaccin, krijgen die doses rechtstreeks aangeleverd. Andere landen kunnen bij het IOC aankloppen.

‘Dit is weer een mijlpaal in het waarborgen van veilige Spelen in Tokio’, aldus Bach. ‘Hiermee tonen we onze solidariteit met de Japanse bevolking, waar we zo veel respect voor hebben.’

BOIC verrast

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) viel uit de lucht na de uitspraken van Bach. ‘We zijn verrast’, legde Matthias Van Baelen, de woordvoerder van het BOIC, uit tegenover Belga. ‘In eerste instantie is het positief nieuws. Er wordt duidelijk gezocht naar een oplossing om de Spelen komende zomer op een zo veilig mogelijke manier te laten plaatsvinden. Daar staan wij uiteraard achter. Maar als BOIC weten we niet meer dan hetgeen Thomas Bach net heeft verklaard. Er is de laatste weken geen communicatie geweest met de verschillende nationale comités omtrent vaccins. We komen dus ook een beetje uit de lucht gevallen. We weten niet hoe het juist in zijn werk zal gaan met de verschillende nationale overheden. In België is het Chinese coronavaccin ook nog niet goedgekeurd. Dat is nog een extra factor. We wachten voorlopig af.’

Eind januari gaf het BOIC mee dat het bij de overheid een aanvraag indiende om haar atleten net na de prioritaire groepen te kunnen laten vaccineren. Het zou gaan om 400 tot 500 vaccins, bedoeld voor de atleten die op de ‘long list’ van het BOIC staan en hun entourage.

De Olympische Spelen van Tokio vinden dit jaar plaats tussen 23 juli en 8 augustus, de Paralympische Spelen tussen 24 augustus en 5 september. Volgend jaar vinden de Olympische Winterspelen in Peking plaats tussen 4 en 20 februari en de Paralympische Spelen tussen 4 en 13 maart.