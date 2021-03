ECB schakelt de turbo aan

Foto: via REUTERS

De ECB laat de geldpers sneller draaien om de rente laag te houden.

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat het tempo opvoeren waarmee obligaties worden opgekocht. Het volgende kwartaal zal het tempo ‘aanzienlijk hoger’ liggen dan in de eerste maanden van het jaar, meldde de bank in een persbericht. De bedoeling is dat op die manier de recente rente-opstoot op de financiële markten wordt gecounterd.

De ECB baseert de beslissing op de ‘gezamenlijke beoordeling van de financieringsvoorwaarden en de inflatievooruitzichten’. Daarmee wordt bedoeld dat de hogere rente het economisch herstel kan afremmen. De ECB benadrukt ook dat het opkoopprogramma flexibel kan worden ingezet. Het bedrag van 1.850 miljard euro hoeft niet volledig te worden opgebruikt, maar kan ook worden ‘herijkt’.

De aankondiging beantwoordt aan de verwachtingen van de marktwaarnemers. De oplopende rente dreigde de inspanningen van de ECB om het economisch herstel te vergemakkelijken, teniet te doen.

De bank meldde dat de andere maatregelen, zoals de rentestanden en de gunstige bankfinanciering, ongewijzigd blijven.