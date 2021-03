Prins William heeft na dagen van stilte voor het eerst gereageerd op het spraakmakende interview van Meghan en Harry eerder deze week. Daarin zeiden ze dat de hoofdreden voor hun vertrek racisme was, iets wat prins William tegenspreekt.

De Britse koninklijke familie is ‘absoluut niet racistisch’. Dat was het antwoord van prins William op de vraag van een journalist tijdens een bezoek aan een school in het oosten van Londen. Zijn broer Harry vertelde in een ophefmakend interview met Oprah hoe er binnen de familie vragen gesteld werden over hoe donker de huidskleur zou zijn van het kind dat zijn vrouw Meghan Markle bijna twee jaar geleden ter wereld bracht. Wie die vragen gesteld heeft is niet duidelijk, maar het gaat al zeker niet over de Queen of haar man prins Philip.

Sinds het interview dat Harry en Meghan met Oprah Winfrey hadden zondag werd uitgezonden, heeft William nog niet met zijn broer gesproken. ‘Maar ik ga dat doen’, zei William nog.

In het interview verweten Harry en Meghan de Britse koninklijke familie een gebrek aan steun bij de mentale problemen die Meghan ondervond. Meghan is de dochter van een Afro-Amerikaanse moeder en een witte vader.

De Britse Queen reageerde dinsdag al op de uitlatingen van haar kleinzoon en diens vrouw. Ze zei bedroefd en bezorgd te zijn over de beschuldigingen van racisme. ‘Hoewel sommige herinneringen kunnen verschillen van persoon tot persoon, worden ze erg ernstig genomen en zullen ze worden besproken binnen de familie’, klonk het in een korte verklaring.