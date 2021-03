17 aanhoudingen in drugsoperatie Sky ECC

In het kader van de grootste drugsoperatie in ons land ‘Argus’, werden 48 personen van hun vrijheid beroofd. De onderzoeksrechter heeft 17 personen onder aanhoudingsmandaat gesteld.

In het onderzoek van het federaal parket naar de berichtendienst Sky ECC en de cryptofoons van dat bedrijf werden 17 van de 28 opgepakte verdachten aangehouden. Zij werden in verdenking gesteld van, onder meer, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen, en verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Mechelen. Dat meldt het federaal parket. Bij de grootscheepse operatie die dinsdag plaatsvond, werden nog twintig andere personen opgepakt, in dossiers van de parketten van onder meer Antwerpen, Limburg, Charleroi, Luik en Oost-Vlaanderen.

Het gerechtelijk onderzoek dat dinsdag uitmondde in een politie-operatie van ongeziene omvang, ging eind 2018 van start nadat bij verschillende onderzoeken in heel België gebleken was dat criminelen steeds meer gebruikmaakten van zogenaamde cryptofoons, die uitgerust waren met de encryptiesoftware van SKY ECC, een bedrijf dat opereert vanuit Canada en de Verenigde Staten. De voorbije jaren werden al 185 dergelijke cryptofoons in beslag genomen, maar het bleek voor de politiediensten technisch niet mogelijk om die uit te lezen.

• Advocaten verdacht van heulen met drugsmaffia

Recent slaagden de speurders daar toch in, waarna ze 1 miljard versleutelde berichten konden onderscheppen. Daarvan is intussen al bijna de helft ontcijferd, wat volgens de politie en het gerecht een inkijk gaf in de hallucinante wereld van de parallelle criminele economie. Nadat de politie drie weken lang live de communicaties op de Sky ECC-app had gevolgd, werd besloten tot een grootscheepse operatie, tegen de verkopers en verdelers van de Sky-cryptofoons, maar ook tegen een aantal zogenaamde ‘toptargets’ binnen verschillende criminele organisaties, én tegen mededaders en medeplichtigen, waarbij ook mensen met een legaal beroep die zich zouden hebben laten omkopen.

• Een echte crimineel heeft een telefoon met daarop één app

Bij die operatie dinsdag werden 48 personen opgepakt. Voor twintig van hen gebeurde dat in dossiers van de parketten van onder meer Antwerpen, Limburg, Charleroi, Luik en Oost-Vlaanderen. De 28 anderen werden gearresteerd in het dossier van het federaal parket, dat zich specifiek richt tegen het bedrijf Sky ECC en de verkopers en verdelers van de cryptofoons.