Spelers Moeskroen wachten nog altijd op loon

De deadline is verstreken, maar de spelers en staf van Moeskroen wachten nog altijd op hun loon.

Begin vorige week deelde het bestuur van voetbalclub Moeskroen de spelers mee dat de lonen van februari nog niet konden worden betaald. Een financieel probleem met Lille lag aan de basis, want de Franse zusterclub had nagelaten om circa 1 miljoen euro over te maken. Binnen de club liet men echter weten dat alles in orde zou komen voor de contractuele deadline van 10 maart. De spelers werden vlak voor de match tegen Standard ook gerustgesteld dat er een oplossing in de maak was. Maar gisteren was het 10 maart en werden er nog steeds geen lonen gestort.

De bezorgdheid in de kleedkamer neemt toe, maar het bestuur verzekert opnieuw dat tegen het einde van de week alles geregeld is. Dat moet ook, want anders riskeert de club zijn licentie mis te lopen.

Vrijdagmiddag is de deadline voor de profclubs om hun dossier in te dienen, daarna begint de licentiecommissie aan het opmaken van de rapporten.