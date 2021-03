Twee leden Antwerpse politie opgepakt na kraak Sky Ecc

Het gerecht heeft twee leden van de politiezone Antwerpen gearresteerd op verdenking van corruptie en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft Gazet Van Antwerpen vernomen. Het gaat om een speurder van het drugsondersteuningsteam (DOT), dat jaagt op drugsdealers in de straten van Antwerpen, en zijn echtgenote die zelf ook bij de politie werkt.

‘We zijn op de hoogte en laten het gerechtelijk apparaat haar werk doen’, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. ‘Over dossiers als deze kunnen we nooit uitspraken doen omwille van onze rol als tuchtoverheid. We hebben vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek.’ Over eventuele arrestaties geeft het Antwerps parket nog geen informatie. De woordvoerder kan voorlopig enkel bevestigen dat er een huiszoeking plaats heeft gevonden.

Burgemeester Bart De Wever wil niet ingaan op het concrete dossier. ‘Zoals we wisten, brengt dit baanbrekend gerechtelijk onderzoek ook vertakkingen in kaart in de bovenwereld. We hebben altijd gewezen op het gevaar van de criminele ondermijning van tal van gevoelige sectoren. Uiteraard ontsnappen veiligheidsdiensten daar niet aan. Dat hebben we in het verleden in andere dossiers ook gezien. Op dit concrete dossier kunnen we als mogelijk betrokken tuchtoverheid natuurlijk niet ingaan, maar het is een goede zaak dat het bredere onderzoek komaf maakt met criminele infiltratie in ons veiligheidsapparaat waar dat bewezen wordt.’

De arrestaties zijn een gevolg van de spectaculaire kraak van de geëncrypteerde berichtendienst Sky Ecc, dat door de Antwerpse federale politie werd gekraakt.