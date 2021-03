Trump zette druk op onderzoekster om stemfraude aan te tonen: ‘Jij hebt de belangrijkste baan in het land’

In een telefoongesprek kort voor Kerstmis heeft toenmalig Amerikaans president Donald Trump een onderzoekster uit Georgia beloofd dat ze ‘geprezen’ zou worden als ze erin zou slagen de verkiezingsuitslag in zijn voordeel te doen kantelen. Dat blijkt een opname van het gesprek, die via de Wall Street Journal is uitgelekt.

Trump verloor in Georgia van zijn Democratische tegenstrever Joe Biden. Het is één van de staten die de verkiezingen in zijn nadeel beslechtte. Eerder raakte al bekend dat hij de gouverneur van Georgia onder druk zette om alsnog de nodige stemmen te ‘vinden’. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke manipulatie door Trump.

• Onderzoek in Georgia naar poging van Trump om verkiezingsuitslag te laten aanpassen

Daarbij komt ook nog een gesprek met een onderzoek. Dat het gesprek plaatsvond was al langer geweten, maar Wall Street Journal geeft nu als eerste een volledige opname vrij. In de zes minuten durende conversatie herhaalt Trump zijn weerlegde beschuldigingen van verkiezingfraude.

Hij vraagt Frances Watson om enkele jaren terug te kijken, en zegt dat ze zo op ‘ongelofelijke zaken’ zal stoten. ‘Als het juiste antwoord opduikt, dan zul je daarvoor geprezen worden’, belooft Trump aan Watson. ‘Ik heb Georgia gewonnen. En de mensen weten dat. En iets ergs is gebeurd’, verwijst hij naar zijn aantijgingen van fraude.

Watson bedankt de president voor zijn bezorgdheid, en wijst erop dat ze hard aan werk is om de waarheid duidelijk te maken, maar daarbij naar de feiten kijk. Ze zegt wel ‘geschrokkent te zijn dat de president tijd vrijmaakt om haar te bellen. ‘Je hebt momenteel de belangrijkste baan in het land’, verzekert hij haar.

Hieronder kunt u het eerste gelekte telefoongesprek beluisteren, waarin hij een verkiezingsfunctionaris uit Georgia vraagt om ‘enkele duizenden stemmen te vinden.’