Denemarken legt vaccinatie met AstraZeneca stil wegens mogelijke bijwerkingen

Denemarken schort de vaccinatie met AstraZeneca voor minstens twee weken op wegens mogelijke bijwerkingen. Dat heeft het Deense Gezondheidsinstituut donderdag beslist. Oostenrijk, Estland, Litouwen, Luxemburg en Letland hebben ook het gebruik van AstraZeneca deels stopgezet.

De opschorting komt er nadat er in verschillende landen meerdere gevallen van bloedproppen waren gemeld. Dat zou ook bij één iemand in Denemarken het geval zijn. Er is ook melding gemaakt van een verdacht overlijden. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA is een onderzoek gestart. In ons land doet geneesmiddelenagentschap FAGG voorlopig nog geen uitspraak.

‘Onze gezondheidsautoriteiten hebben de vaccinatie met AstraZeneca stopgezet na een signaal van een mogelijk ernstige bijwerking in de vorm van dodelijke bloedproppen’, zegt de Deense minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke. ‘Momenteel kunnen we nog niet met zekerheid zeggen of er een verband is met het vaccin, maar we grijpen vroeg omdat dit grondig onderzocht moet worden.’

Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination med AstraZeneca i bero efter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Det kan pt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng. Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt #COVID19dk — Magnus Heunicke (@Heunicke) March 11, 2021

‘We bevinden ons midden in de grootste en belangrijkste vaccinatiecampagne in de geschiedenis van Denemarken. Daarbij hebben we nood aan alle vaccins die we te pakken kunnen krijgen. Daarom is het niet vanzelfsprekend te beslissen om het vaccineren te pauzeren. Maar net omdat we zoveel mensen vaccineren, is het ook belangrijk om snel te reageren wanneer er sprake is van mogelijk ernstige bijwerkingen’, zegt Søren Brostrøm, directeur van Sundhedsstyrelsen, het Deense Gezondheidsinstituut, die benadrukt dat er nog geen oorzakelijk verband werd gevonden.

Brostrøm onderstreept dat de vaccinatiecampagne met AstraZeneca niet wordt geschrapt, maar tijdelijk wordt gepauzeerd. ‘Er is afdoende bewijs dat het vaccin veilig en effectief is’, aldus de topman, ‘maar zowel wij als het geneesmiddeleninstituut zijn genoodzaakt om te reageren op meldingen van mogelijks ernstige bijwerkingen, zowel in Denemarken als in andere Europese landen’, klinkt het.

De beslissing heeft alvast wel invloed op de voorziene einddatum van de Deense vaccinatiecampagne. Die is met vier weken opgeschoven naar 15 augustus.

Oostenrijk

Ook de Oostenrijkse gezondheidsautoriteiten hebben het gebruik van de vaccins van Astra-Zeneca deels stopgezet. De beslissing werd genomen nadat twee ingeënte mensen ziek werden, waarbij een vrouw van 49 om het leven kwam en een 35-jarige persoon werd opgenomen in het ziekenhuis wegens longembolie. Beide personen zouden volgens de gezondheidsautoriteiten hun vaccin gekregen hebben uit hetzelfde lot. Die volledige lading is sindsdien geblokkeerd. Het EMA zei woensdag dat er momenteel niet voldoende bewijs is om de eventuele bijwerkingen die zijn ontwikkeld te koppelen aan het vaccin.

Estland, Litouwen, Luxemburg en Letland hebben ook het gebruik van AstraZeneca opgeschort.