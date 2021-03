Ook Catalaanse vertaler gedicht Amanda Gorman vervangen

Victor Obiols, de Catalaanse vertaler die het bekende inauguratiegedicht ‘The hill we climb’ zou vertalen uit het Engels, wordt vervangen. Hij heeft naar eigen zeggen ‘niet het juiste profiel’.

‘Ze vertelden me dat ik niet geschikt was om de tekst te vertalen’, zei Obiols aan AFP. ‘Ze stelden mijn vaardigheden niet in vraag, maar zochten iemand met een ander profiel, een vrouw, jong, activistisch en liefst zwart.’

De vertaler kreeg de opdracht drie weken geleden van de uitgeverij Univers in Barcelona, om de tekst naar het Catalaanse om te zetten. Nadat hij klaar was, kreeg hij bericht dat ‘hij niet de geschikte persoon was’, zei Obiols. Hij weet niet of de afwijzing van de uitgeverij of van Gorman zelf komt, Univers zal Obiols wel betalen voor het geleverde werk.

‘Het is een zeer complexe zaak dat grondig moet aangepakt worden’, zegt Obiols over de vertaalopdracht. ‘Maar als ik haar gedicht niet kan vertalen omdat ze vrouw, jong, zwart en een Amerikaanse is uit de 21e eeuw, dan kan ik ook Homer niet vertalen omdat ik geen Griek ben uit de achtste eeuw voor Christus. Of dan kon ik Shakespeare ook niet vertalen, want ik ben geen zestiende-eeuwse Brit.

Ook dichter bij huis ontstond er controverse. De non-binaire Nederlandse auteur Marieke Lucas Rijneveld zou het gedicht van Gorman vertalen naar het Nederlands, maar dat mondde uit in een pr-nachtmerrie voor uitgeverij Meulenhoff. Gorman en haar team stonden achter de keuze voor Rijneveld, en er zouden ook sensitivity ­readers met een ­diverse achtergrond de Nederlandse vertaling kritisch nalezen. Toch kwam er veel kritiek op het feit dat een witte auteur het werk zou vertalen. Uiteindelijk trok Rijneveld zich zelf terug en wordt de tekst vertaald door Amsterdams stadsdichter ­Gershwin Bonevacia. Rijneveld zelf antwoordde op de controverse met een gedicht.

Bekijk hoe Amanda Gorman het gedicht voordroeg tijdens de inauguratie: