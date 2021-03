Pierre Van Damme over goedkeuring vaccin Johnson & Johnson: ‘Eén dosis en klaar, fantastisch nieuws voor de vaccinatiecampagne’

Vandaag kan Europa een vierde coronavaccin toevoegen aan zijn arsenaal. Johnson & Johnson rekent op groen licht voor zijn vaccin dat deels werd ontwikkeld door dochterbedrijf Janssen in Beerse. Ons land kijkt er reikhalzend naar uit. Niet uit chauvinisme, maar omdat maar één prik nodig is. Met één levering kunnen we twee keer zo snel inenten als bij Pfizer, Moderna en AstraZeneca. ‘Dat is fantastisch voor de vaccinatiecampagne’, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). Johnson & Johnson wil voor eind juni nog 55 miljoen doses aan Europa leveren, maar mogelijk zal dat niet lukken door bevoorradingsproblemen.