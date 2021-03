Handelaar bestelt voor 36 miljoen dollar koper en krijgt ... geverfde stenen

De grondstoffenhandel is soms een riskante bedrijfsactiviteit, vraag het maar aan de Mercuria Energy Group. Dat Zwitserse ­bedrijf besloot vorige zomer 10.000 ton ruwe koper te bestellen bij de Turkse leverancier Bietsan Bakir om die dan te leveren aan een grote Chinese klant.

Het ging om een gigantische bestelling, goed voor 36 miljoen dollar, die in de vorm van ­koperen platen vanuit Istanbul naar China verscheept moest worden. De lading ruw koper was 6.000 ton zwaar en werd in meer dan 300 zeecontainers geladen, weet de BBC. Nadien werden de platen vervoerd op acht vrachtschepen. Maar voor de schepen de ­haven van Istanbul konden verlaten, werd de lading gestolen en vervangen door tonnen en tonnen kasseien. Die werden speciaal met verf bespoten om te lijken op een lading ruw koper.

Toen het materiaal aankwam in de haven van het Chinese ­Lianyungang, bleek dat er geen gram koper meer in de zee­containers zat. En dat terwijl de eerste lading containers in Istanbul nog werd gecontroleerd door een inspectiebedrijf dat de zeecontainers na de inspectie ver­zegelde. Die zegels werden achteraf verbroken en vervalst.

Mercuria, een van de grootste oliehandelaren in de wereld, wou nadien de verzekering aanspreken. Maar slechts een van de ­zeven contracten die volgens het Turkse bedrijf de lading koper dekten, was echt. Mercuria deed daarop aangifte bij de Turkse politie. Die heeft meerdere verdachten aangehouden en spreekt van georganiseerde fraude. Bietsan Bakir wil niet reageren.