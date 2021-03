Het gaat hard waaien: parken gesloten door rukwinden

Er trekt een regenzone vanuit het westen over het land, die gepaard gaat met veel wind. Aan zee worden rukwinden verwacht van 90 en 100 km/uur, en ook in de rest van het land wordt veel wind verwacht. In Oost-Vlaanderen sluiten de provinciale domeinen en bossen, de stad Antwerpen sluit parken.

Zwembaden en sportcentra blijven wel open in Oost-Vlaanderen, maar de provinciale domeinen en bossen worden donderdag uit voorzorg gesloten, bezoek is niet toegelaten.

De stad Antwerpen sluit donderdagochtend alle stedelijke parken en begraafplaatsen vanwege voorspelde hevige rukwinden die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Er zal een toegangsverbod gelden voor zowel gewone bezoekers als sportclubs en concessiehouders. De stad hoopt de domeinen in de loop van de late namiddag weer open te kunnen stellen.

In de stedelijke parken is volgens de stad de kans op afbrekende takken groot, op de begraafplaatsen kunnen naast bomen ook grafmonumenten voor gevaarlijke situaties zorgen.

Weer

De dag begint met een regenzone die vanuit het westen over het land trekt. Het wordt wisselvallig met lokaal een donderslag. De meeste wind wordt verwacht rond de middag, met rukwinden 70 km/uur in het zuiden tot 100 km/uur aan zee. De maxima schommelen tussen 6 en 12 graden.

Donderdagnacht wordt wisselend bewolkt met kans op buien. Nadien komen er brede opklaringen en wordt het meestal droog. De wind waait eerst nog krachtig aan de kust en neemt geleidelijk aan af. De minima liggen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 6 graden aan de kust.

Vrijdag start met lokale buien, maar meestal is het droog met enkele opklaringen. De wind is eerst vrij krachtig aan zee maar wakkert in de loop van de dag aan. De rukwinden kunnen in de loop van de namiddag oplopen tot 80 km/uur. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden.

Zaterdagochtend wisselen buien en opklaringen elkaar af. De wind waait vrij krachtig tot krachtig aan zee met rukwinden tot 80 km/uur. De maxima liggen rond 8 of 9 graden in het centrum.

Zondag begint zwaarbewolkt met lokale buien, in de hoge Ardennen met winterse buien. De maxima liggen tussen 3 en 9 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig.

Maandag trekt een regenzone over het land, gevolgd door buien. De maxima liggen rond 10 graden het centrum. Dinsdag vallen hier en daar nog buien, met soms brede opklaringen. De wind waait matig tot krachtig aan de kust. De maxima schommelen tussen 4 en 8 graden.