Ziekenhuisopnames en besmettingen blijven op plateau

De Belgische coronacijfers blijven op een plateau zitten. Zowel het aantal ziekenhuisopnames als het aantal besmettingen daalden op weekbasis lichtjes, zo blijkt uit de voorlopige gegevens die donderdagochtend zijn gepubliceerd op het dashboard van Sciensano.

Van 4 tot 10 maart zijn dagelijks gemiddeld 150,7 mensen met covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen, een daling met 1 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal liggen er 1.947 mensen in het hospitaal, onder wie 452 op intensieve zorgen.

Het aantal besmettingen met het coronavirus lag van 1 tot 7 maart op gemiddeld 2.359 per dag, eveneens een daling met 1 procent in vergelijking met de week voordien. De positiviteitsratio blijft hangen op 6,1 procent. Sinds het begin van de coronapandemie raakten al zeker 794.605 Belgen besmet.

Er worden dagelijks zo’n 43.800 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, blijft stabiel. Het bedraagt nu 6,1 procent.

Het aantal overlijdens aan covid-19 daalde in de week van 1 tot 7 maart met 2,3 procent tot gemiddeld 24,6 per dag. In totaal kostte het virus al aan 22.347 landgenoten het leven.

Er werden op dit moment al 664. 712 mensen in ons land gevaccineerd met de eerste dosis. Dat is 7,2 procent van de volwassen bevolking. Van hen kregen 351.934, of 3,1 procent van de Belgische bevolking boven 18 jaar, al een tweede prik

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.