Minister Van Peteghem wil winkels verplichten elektronisch betalen aan te bieden

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil alle handelaars verplichten om minstens één vorm van elektronisch betalen aan te bieden. Dat staat in zijn actieplan voor fraudebestrijding waarover De Tijd donderdag bericht. Het plan wordt binnenkort voorgelegd aan de regering.

‘Zonder de mogelijkheid om cash te betalen uit te sluiten, komt het voorstel erop neer minstens één vorm van elektronisch betalen verplicht te maken in de hele economie. Welke vorm? Dat bepaalt de handelaar. Maar de consument moet wel het recht hebben elektronisch te betalen als hij geen cash verkiest’, zegt Van Peteghem.

Elektronisch betalen kende door de coronacrisis vorig jaar een forse opstoot, maar toch loopt België nog altijd achter op de buurlanden. ‘In Nederland gebeurt nog maar 34 procent van het aantal verrichtingen in cash, in België is dat 58 procent’, zegt de minister.

Hoeveel handelszaken geen elektronische betalingsmogelijkheden aanbieden, is niet bekend. ‘Maar het spreekt voor zich dat het verminderd gebruik van cash bepaalde sectoren minder fraudegevoelig kan maken. De OESO en de Europese Commissie gaan er op basis van het bruto binnenlands product van uit dat België jaarlijks 3,6 miljard euro btw-inkomsten misloopt’, aldus Van Peteghem.

Unizo: ‘Bankkaartterminals achterhaald’

Zelfstandigenorganisatie Unizo is niet tegen de verplichting, maar bepleit een efficiënt betaalsysteem. ‘Als dit voorstel erin slaagt digitale betaalvormen gebaseerd op overschrijving, zoals Payconiq, massaal ingang te laten vinden, dan zijn wij voor’, zegt Lieven Cloots van Unizo. ‘Maar we zijn bang dat dat verschuift naar het verplichten van bankkaartterminals, als Payconiq niet genoeg ingeburgerd geraakt. En dat willen we niet, want dat is een achterhaalde en veel te dure technologie.’