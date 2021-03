Staatsgreep Myanmar: China roept op tot de-escalatie

Het moment is aangebroken voor een ‘de-escalatie’ en ‘een dialoog’ na de staatsgreep in Myanmar. Dat heeft de Chinese ambassadeur bij de Verenigde Naties, Zhang Jun, woensdag verklaard. China schaarde zich in New York achter een gemeenschappelijke verklaring van de VN-Veiligheidsraad waarin de militaire junta voor het eerst wordt veroordeeld.

China werkte de voorbije dagen ‘op een constructieve manier’ mee aan de onderhandelingen die het Verenigd Koninkrijk op touw had gezet om een gemeenschappelijke verklaring van de VN-Veiligheidsraad over de coup in Myanmar te bekomen.

China had de militaire staatsgreep in Myanmar tot dusver als een ‘interne aangelegenheid’ bestempeld, maar maakt nu toch een bocht. ‘De vriendschap van China ten opzichte van Birma betreft boven alles de bevolking van Birma. China is bereid zich te engageren’ en ‘een constructieve rol te spelen om de huidige situatie te verbeteren’, stelde de ambassadeur in een mededeling.

In de verklaring veroordeelt de VN-Veiligheidsraad ‘het geweld tegen vreedzame manifestanten’. De grootmachten zijn ook ‘diep bezorgd’ over de ‘beperkingen die worden opgelegd aan medisch personeel, de civiele samenleving, vakbondsleden en journalisten’. Ze vragen ook de ‘onmiddellijke vrijlating van alle personen die arbitrair worden vastgehouden’.

Gewelddadig

In Myanmar greep het leger begin februari de macht. De junta in het Aziatische land treedt almaar gewelddadiger op tegen betogers die de vrijlating van de afgezette regeringsleidster Aung San Suu Kyi en de herinstallatie van de gekozen regering eisen. Er vielen al tientallen doden.

De Verenigde Staten vaardigden woensdag bijkomende sancties tegen de junta uit. Ze viseren twee volwassen kinderen van de leider van de staatsgreep, generaal Min Aung Hlaing, en zes bedrijven die onder hun controle staan. Washington trof eerder al zware handelssancties tegen de nieuwe machthebbers in Myanmar.