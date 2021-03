PSG en Liverpool zitten bij laatste acht

PSG en Liverpool hebben zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Tegen respectievelijk FC Barcelona en RB Leipzig gaven ze hun riante uitgangspositie na de heenmatch niet meer uit handen.

PSG had vorige maand Barça in het eigen Camp Nou overklast. In een regie van Kylian Mbappé, goed voor een hattrick, werd het 1-4. Messi en co stonden in het Parc des Princes dus voor een schier onmogelijke opdracht maar de historische remontada uit 2017 tegen PSG indachtig gingen de Catalanen van bij de aftrap voluit. Vooral Ousmane Dembélé toonde zich enkele keren gevaarlijk maar miste precisie.

PSG, nog altijd zonder de geblesseerde Neymar, stelde daar weinig tegenover maar kwam na een half uur toch op voorsprong. De onvermijdelijke Mbappé scoorde vanaf de stip nadat Lenglet Icardi aantikte.

Barcelona moest even bekomen maar langs superster Messi kwamen de bezoekers toch snel langszij. De Argentijn vloerde Navas met een prachtig afstandsschot (1-1). Net voor de pauze kreeg Messi een uitgelezen kans om de spanning weer helemaal in de match te brengen, maar hij miste een strafschop.

In de tweede helft ging Barça met de moed der wanhoop op zoek naar een nieuw voetbalmirakel, maar PSG had weinig problemen om de druk af houden. Marquinhos moest wel in extremis een schot van Messi afblokken en ook Navas toonde zijn kunsten na een kopbal van Busquets. Zo bleef een bleek PSG alsnog vrij eenvoudig overeind.

Het duel tussen Liverpool en RB Leipzig werd net als vorige maand in de Puskas Arena in het Hongaarse Boedapest afgewerkt. Toen wonnen de Reds met 0-2. De ploeg van Jürgen Klopp bakt er in de Premier League weinig van maar op het kampioenenbal blijft Liverpool voorlopig op koers.

In een evenwichtige eerste helft waren beide teams aan elkaar gewaagd. Zowel Liverpool als Leipzig kregen enkele kansen maar goalies Alisson en Gulacsi stonden pal.

Een kwartier na de pauze kwam Leipzig heel dicht bij de openingsgoal. Alexander Sorloth (ex-Gent) mikte zijn kopbal echter op de lat. De misser brak de Duitsers zuur op want aan de overkant vond Salah even later wel het gaatje (1-0). Origi kreeg vervolgens nog eens speeltijd van Klopp en bedankte met een assist voor Mané, die de voorsprong van de Reds verdubbelde.

PSG en Liverpool vervoegen in de kwartfinales Porto en Borussia Dortmund. Die schakelden dinsdag respectievelijk Juventus en Sevilla uit.

Volgende week staan de overige terugwedstrijden in de achtste finales op het programma: dinsdag Manchester City/Borussia Mönchengladbach en Real Madrid/Atalanta, woensdag Chelsea/Atletico Madrid en Bayern München/Lazio.