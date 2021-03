Dood 14-jarig meisje door twee minderjarigen veroorzaakt ophef in Frankrijk

De dood van een 14-jarige meisje, van wie het lijk maandagavond in de Seine in Argenteuil werd gevonden, veroorzaakt een schokgolf in Frankrijk. Op een persconferentie woensdag kondigde procureur Éric Corbaux aan dat de twee verdachten, een jongen en meisje van 15, beschuldigd worden van moord.

Het lijk van de 14-jarige Alisha werd maandagavond opgemerkt in de Seine bij Argenteuil, een gemeente nabij Parijs. Enkele uren later werden twee klasgenoten, een jongen en meisje van vijftien, opgepakt. Volgens Corbaux zouden de jongen en het slachtoffer een kortstondige liefdesrelatie hebben gehad. Vervolgens werden er intieme foto’s van het slachtoffer verspreid, waarna het begin maart tot een woordenwisseling kwam.

Volgens de procureur is er sprake van sms’jes waarin sprake was om de 14-jarige iets aan te doen. Ze zou vervolgens in een hinderlaag gelokt geweest zijn. De verdachte zou haar tegen de grond gewerkt hebben en geslagen en geschopt hebben. Daarna werd ze, met behulp van het meisje, in het water gegooid. ‘Ze was niet bewusteloos, maar ook niet meer in staat zich te bewegen, toen ze besloten haar in de Seine te gooien’, aldus Corbaux. Waarschijnlijk is het meisje nadien verdronken. Haar lichaam vertoonde de gevolgen van talrijke kneuzingen.

De familie van het slachtoffer riep op tot een gedenkmars voor Alisha dit weekend. In de Franse media riep haar moeder op tot gerechtigheid.

De jongen en het meisje riskeren een gevangenisstraf van twintig jaar.