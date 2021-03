Vijf uitbraken in wzc’s na vaccinatie

Vijf Vlaamse woonzorgcentra kampen momenteel met een uitbraak, terwijl het gros van hun bewoners al een tweede prik kreeg.

In An­zegem en Brugge gaat het om een uitbraak met de Zuid-Afrikaanse variant, in Lebbeke en Glabbeek om de Britse variant, in Lommel waarschijnlijk ook.

Het gaat telkens om relatief kleine uitbraken, zegt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid. In Lommel betreft het onder meer nieuwe bewoners die nog niet gevaccineerd waren.

Dat doet vermoeden dat het vaccin helpt om besmettingen te voorkomen, al vindt Zorg en Gezondheid het nog vroeg om al grote conclusies te trekken.

Ook is de ziektelast bij de meeste besmette bewoners mild. Enkele bewoners moesten wel in het ziekenhuis op­genomen worden. Er vielen ook overlijdens te betreuren, maar volgens Moonens is het nog onduidelijk of die bewoners effectief aan ­covid-19 stierven.