Europees Parlement roept EU uit tot lgbtiq-vrijheidszone

Het Europees Parlement keurt vandaag een resolutie goed waarbij de EU wordt uitgeroepen tot een ‘lgbtiq-vrijheidszone’, als ­reactie op de Poolse gemeenten die bekendmaakten dat ze vrij zijn van ‘lgbtiq-ideologie’.

De Hongaarse premier Viktor Orban haalde vorige week nog uit naar de ‘lgtbiq-waanzin’ die volgens hem toeslaat. Met de resolutie willen de Europarlementsleden duidelijk maken dat elke vorm van discriminatie tegen lgbtiq-personen in strijd is met de grondrechten. ‘In 2021 zou er geen haat en discriminatie meer mogen zijn. Of dat nu in Polen is of in België, waar een shockerende moord – wellicht gemotiveerd door extreme homohaat – ons wakker schudde. De EU is een plaats in de wereld waar iedereen dezelfde vrijheden en rechten ­geniet, ongeacht hoe we geboren worden’, aldus Tom Vandenken­delaere (CD&V).

De resolutie krijgt de steun van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen: ‘Jezelf zijn is geen ideologie. Het is je identiteit. Niemand kan die ooit wegnemen.’

‘Dit debat is absurd, het Europees Parlement is alleen geïnteresseerd in zijn ideologie’, zei de Pool Ryszard Legutko namens de Europese Conservatieven en Hervormers, waartoe de N-VA behoort. ‘Willen we dat deze ideologie in onze scholen binnengebracht wordt, tegen de wensen van de ­ouders? West-Europa houdt zich ­bezig met ideologische propaganda, vanaf de kleuterklas.’ Legutko ontkende dat Polen lgbtiq-vrije ­zones creëert en gaf zijn collega’s de raad de EU uit te roepen tot een vrijheidszone van het gezond ­verstand.