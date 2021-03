Amerikaans Huis van Afgevaardigden keurt relanceplan van Biden goed

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag het relanceplan van de Democratische president Joe Biden goedgekeurd. Het plan, ter waarde van 1.900 miljard dollar, kreeg 220 stemmen voor en 211 tegen. Eén Democraat stemde tegen.

In de Verenigde Staten heeft nu ook het Huis van Afgevaardigden het economisch relanceplan van president Biden goedgekeurd. Dat was eerder al gebeurd, maar omdat er tijdens de goedkeuring in de Senaat wijzigingen waren aangebracht aan het ontwerp, moest de stemming opnieuw plaatsvinden in het Huis.

Zaterdag zette de Senaat al het licht op groen. Biden liet eerder op woensdag al weten dat hij vrijdag zijn handtekening onder het steunpakket zou zetten. Dat betekent dat de Verenigde Staten 1.900 miljard dollar, bijna 1.600 miljard euro vrijamken om gezinnen, ondernemingen en lokale overheden te steunen.