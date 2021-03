Hij kan het nog: Roger Federer wint eerste tenniswedstrijd in meer dan één jaar

Roger Federer is nu echt terug. De Zwitserse nummer zes van de wereld heeft zijn eerste wedstrijd in 405 dagen gewonnen. De 39-jarige Federer, die al twintig grandslamzeges boekte, was in de 1/8ste finales van het ATP-toernooi in Doha (hard/1.050.570 dollar) in drie sets te sterk voor de Brit Dan Evans (ATP 28). Het werd 7-6 (8), 3-6 en 7-5. In de kwartfinales speelt hij tegen Nikoloz Basilashvili (ATP 42).

Het was duidelijk dat er nog wat roest zat op de techniek van Federer. Reden te meer waarom Evans het 2,5 uur volhield tegen de grootmeester. Onderweg naar de overwinning liet Federer, die bij 5-4 een eerste matchbal liet liggen, wel een aantal knappe punten zien.

En dat er uitgekeken werd naar de comeback van Federer, dat bewijzen deze beelden van een tennistoernooi in Chili:

‘Het voelt goed om terug te zijn. Het was een goeie match’, zei Federer na de zege. ‘Ik ben heel tevreden over mijn niveau. Het is heel leuk om het af te maken met een backhand winner langs de lijn. Ik voel me goed. Het is een lange en zware weg geweest. Om op mijn leeftijd terug te keren, is een hele uitdaging. Maar ik heb een fantastisch team rond mij.’

Nog geen pensioen

Federers laatste wedstrijd was de verloren halve finale tegen Novak Djokovic op de Australian Open van 2020. De twintigvoudige grandslamwinnaar onderging nadien twee operaties aan de rechterknie.

‘Ik hoop dat ik tegen Wimbledon opnieuw 100 procent zal zijn’, zei Federer op zijn eerste persconferentie sinds lang. ‘Dan start het tennisseizoen echt voor mij. Tot dan zullen we wel zien hoe het gaat. Wie weet verras ik mezelf wel.’

Na Doha zal Federer normaal gezien nog in actie komen op het toernooi in Dubai (14-20 maart). Nadien zal hij rust nemen en dus niet naar Miami afzakken om zich vervolgens voor te bereiden op het gravelseizoen in Europa.

‘Weet je, tennis dat is als met de fiets rijden voor mij. Ik ben altijd iemand geweest die weinig kan spelen en dan toch goeie prestaties kan leveren. Als ik me dan toch ergens zorgen over maak, dan zijn het mijn knieën. Zullen die standhouden? Op dit moment ben ik daar niet zeker van. Maar ik heb alles gedaan wat mogelijk was en ik heb er vertrouwen in.’

Met pensioen gaan, dat zit er normaal gezien nog niet in. ‘Er was veel onzekerheid na die tweede operatie, zowel in mijn leven als in de wereld’, klinkt het. ‘Maar ik voelde de nood om terug te keren. Als ik stop, dan is dat op mijn manier. Ik heb het gevoeld dat er nog wat in de tank zit. Met pensioen gaan, heeft nooit echt gespeeld. Het verhaal is nog niet voorbij. Ik wil opnieuw dat gevoel krijgen van te spelen tegen de beste tennissers ter wereld, op de grootste toernooien en die ook winnen.’