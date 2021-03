Nederlands grasbedrijf boycot als eerste WK 2022 in Qatar

Het bedrijf Hendriks Graszoden uit Heythuysen levert geen graszoden voor het WK voetbal in Qatar in 2022. Eén van de redenen is de mensenrechtensituatie in het land: ‘Soms moet je een beslissing nemen op ethische gronden.’

Hendriks Graszoden heeft nochtans een traditie te verdedigen: het Nederlandse bedrijf leverde eerder graszoden voor het WK in Duitsland (2006), het EK in Zwitserland (2008) en het EK in Frankrijk (2016).

Geen beschermkleding

De Nederlandse grasleverancier was aanvankelijk wel betrokken bij het voetbalevenement in Qatar, waarvoor het al sinds 2010 probeerde een contract binnen te halen. Maar na de eerste bezoeken aan Qatar begonnen de Nederlands te aarzelen. ‘We zagen hoe de bouw van de stadions daar geschiedde. Lang niet alle arbeiders droegen beschermende kleding. Die houding vanuit de organisatie stond ons niet aan’, vertelt woordvoerster Gerdien Vloet aan 1 Limburg. Het zichtbare verschil in rijkdom was bovendien enorm. ‘Je ziet het verschil tussen de inwoners van Qatar en het werkvolk. De locals dragen lange witte gewaden terwijl de arbeiders er een stuk minder deftig bij lopen.’

Die twijfels werden later bevestigd door berichtgeving over de barre omstandigheden waarin de stadions gebouwd worden. ‘We wisten ondertussen dat er doden vielen bij de werkzaamheden, maar dat het er intussen zo’n 6.500 waren (DS 17 juni 2020), wisten we niet. Daar schrok ik enorm van’, aldus Vloet.

Lage kwaliteitsnormen

Behalve de barre werkomstandigheden waren ook de kwaliteitsnormen voor het kweken van gras beneden de maat in Qatar. ‘In eerste instantie zouden onze graszoden per vliegtuig daarheen moeten worden getransporteerd. Dat had al niet onze voorkeur vanwege de hoge kosten’, vertelt Vloet bij 1 Limburg. ‘Het alternatief was om daar gras te gaan kweken met behulp van plaatselijke ondernemers. We merkten echter al snel dat zij lang niet dezelfde kwaliteitsnormen hanteerden als wij. Toen hebben we besloten ons terug te trekken.’

Tenslotte vindt de Nederlandse onderneming het naar eigen zeggen onbegrijpelijk dat de wereldvoetbalbond FIFA niet ingrijpt. ‘We waren hierover heel erg verbaasd’, aldus de woordvoerster.

Voor zover bekend is Hendriks Graszoden het eerste Nederlandse bedrijf dat niet wil samenwerken met de WK-organisatie in Qatar. Wie meer wil weten over het WK in Qatar, de mensenrechtenproblemen, het kafala-systeem en mogelijke boycotacties, kan hier luisteren naar onze recente podcast hierover.