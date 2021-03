Weerman Frank Deboosere waarschuwt voor harde rukwinden: ‘Stormachtig weer op komst’

‘We spreken nog niet officieel over een storm , maar het zal morgen serieus waaien’, waarschuwt weerman Frank Deboosere. Ook regenbuien zullen onze streken aandoen. Het mindere weer houdt nog zeker tot en met zaterdag aan.

‘Tot 8 Beaufort en rukwinden met een snelheid richting 100 kilometer per uur aan de kust. En ook in het centrum van het land gaat het serieus waaien: daar verwacht ik rukwinden tot 80 kilometer per uur’, voorspelt weerman Frank Deboosere. ‘Ik verwacht het hoogtepunt van het stormachtig weer tussen 6 uur donderdagmorgen en het middaguur. De wind zal eerst gepaard gaan met regen en in de loop van de dag volgen zeker nog een aantal buien. Ik ga morgen dus met de trein naar het werk en laat mijn fiets thuis.’

Buiige periode

Volgens Deboosere is een diepe depressie tussen Schotland en IJsland de oorzaak van het slechte weer. Hij voegt er onmiddellijk aan toe dat die depressie daar nog een tijdje zal blijven. We moeten volgens hem dus niet onmiddellijk op veel zon rekenen. ‘Dit is het begin van een buiige periode met geregeld veel wind. Die periode houdt zeker tot en met zaterdag aan.’

Code geel

Voorlopig blijft de waarschuwing bij code geel. Dat betekent dat er veel wind wordt verwacht waarbij plaatselijke overlast of schade mogelijk is en het verkeer enige hinder kan ondervinden. Het KMI vraagt waakzaam te zijn.

De stad Antwerpen sluit donderdagochtend alle stedelijke parken en begraafplaatsen vanwege voorspelde hevige rukwinden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De stad hoopt de domeinen in de loop van de late namiddag weer open te kunnen stellen.