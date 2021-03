Meer tijd tussen eerste en tweede Pfizer-prik geeft onze vaccinatiecampagne kleine boost

De ministers van Volksgezondheid hebben het licht op groen gezet om twee weken langer te wachten tussen de twee inentingen van het Pfizer-vaccin. Een welgekomen boost voor onze geplaagde vaccinatiecampagne, al is het effect vooral voelbaar op korte termijn, waarschuwt Dirk Ramaekers van de taskforce vaccinatiestrategie.

De ministers van Volksgezondheid kwamen woensdag met goed nieuws na afloop van hun Interministeriële Conferentie (IMC). Zij hebben vandaag beslist - in navolging van het advies van de Hoge Gezondheidsraad - dat de tweede prik van het Pfizer-vaccin tot 35 dagen (5 weken) na de eerste kan worden gegeven, in plaats van de oorspronkelijk vastgelegde 21 dagen (3 weken). ‘Uit analyses van het FAGG en het EMA blijkt dat dit geen juridische problemen met zich meebrengt’, klinkt het.

Dat betekent dat we meer speelruimte krijgen om de vaccins toe te dienen en meer mensen sneller beschermd zijn dankzij een eerste prik. Tot nu toe werd voor elk geleverd Pfizer-vaccin een tweede achtergehouden, om te kunnen garanderen dat wie een eerste prik krijgt op tijd een tweede keer ingeënt kan worden, ook bij leveringsproblemen.

‘Wie al een eerste prik heeft gekregen of al was ingepland om na 21 dagen terug te komen, gaan we geen nieuwe afspraak geven’, verduidelijkt Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie. ‘Maar vanaf volgende week zal men wel met de interval van 35 dagen kunnen starten voor wie een eerste prik krijgt.’

Het effect is vooral voelbaar op korte termijn, stelt Ramaekers. ‘De verlenging van het interval betekent dat we nu 200.000 extra dosissen versneld kunnen inzetten. Het geeft ons dus wat extra tijd. Al is het niet zo dat de vertragingen die we al hebben opgelopen of mogelijk nog oplopen door leveringsproblemen van de farmabedrijven, er volledig mee rechtgetrokken worden.’

Risicopatiënten op 2 april

Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) betekent die kleine versnelling dat de groep van de 65-plussers niet half mei, maar al eind april kunnen gevaccineerd zijn. ‘Dat is twee weken sneller, waardoor we ook twee weken sneller aan de volgende groep kunnen beginnen’, zei Beke bij VRT.

Na de 65-plussers zijn de risicopatiënten aan de beurt. Hun vaccinatie zou volgens de IMC op 2 april van start kunnen gaan. De voorbereidingen daarvan zitten in een laatste fase. ‘De afspraken met de ziekenfondsen zijn gemaakt, de softwarepakketten van de huisartsen zijn klaar, en de technische en juridische aspecten worden gefinaliseerd’, klinkt het. Om de privacy van deze mensen te kunnen waarborgen, zullen hun vaccinatiemomenten deels overlappen met deze van de 65-plussers.

Extra vaccins?

De Europese Commissie heeft met producenten Pfizer en BioNTech een akkoord gesloten voor de levering van vier miljoen extra dosissen van hun coronavaccin, voor het einde van de maand maart. Als de eerder vastgelegde verdeelsleutel wordt gebruikt, kan dat voor de Belgische vaccinatiecampagne 100.000 extra vaccins betekenen, goed om 50.000 mensen te vaccineren, al is het nog niet helemaal zeker dat de vaccins onze richting uitkomen.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen benadrukte dat de dosissen bovenop de reeds geplande leveringen komen, maar vooral regio’s waar het virus opnieuw volop circuleert moet helpen om opnieuw controle te krijgen, alsook om het grensoverschrijdend verkeer mogelijk te houden. ‘Dit zal de lidstaten helpen bij hun inspanningen om de verspreiding van nieuwe varianten onder controle te houden’, zei Von der Leyen. Het Pfizer-vaccin is daarvoor uitermate geschikt omdat bewezen is dat het tegen alle bekende varianten heel effectief is.

België zal er alles aan doen om in te tekenen op de aankoop, zegt Gudrun Briat, de woordvoerster van de taskforce vaccinatie. Maar zij wijst er ook op dat het in de communicatie van de Commissie niet helemaal duidelijk is of alle landen kunnen intekenen op de aankoop van de nieuwe vaccins, omdat er enerzijds gesproken wordt over bepaalde lidstaten, maar dat er anderzijds ook in het persbericht staat dat de dosissen aan alle landen te koop worden aangeboden. ‘Dat zijn we nu nog aan het uitzoeken, maar als de kans er is, gaan we die zeker grijpen’, zegt ze.