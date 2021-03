Le Pain Quotidien sluit tijdelijk helft Belgische winkelzaken

Bakkerij-restaurantketen Le Pain Quotidien sluit, voor onbepaalde tijd, dertien winkels. ‘Er zijn te weinig vooruitzichten’, stelt het bedrijf.

Voor Le Pain Quotidien is de situatie niet langer houdbaar, aldus ceo Annick Van Overstraeten. ‘Op dit moment is er te weinig vooruitzicht op concrete steun van de overheid’, zegt ze. ‘De boodschap van de regering over een heropening vanaf 1 mei is te vaag en onder veel voorbehoud.’

Daarom sluit de keten de helft van de zaken in ons land tijdelijk. Ze gaan pas weer open als ook de restaurants open mogen en de gasten zowel buiten als binnen aan tafel mogen consumeren.

Vier zaken in Antwerpen sluiten tijdelijk de deuren, twee in Brussel en ook in Gent, Brugge, Mechelen, Luik, Waterloo, Overijse en Waver gaan zaken dicht.