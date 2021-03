Politieman opgepakt na verdwijning 33-jarige vrouw in Londen

In de zaak rond de verdwenen Britse vrouw Sarah Everard is een Britse politieman gearresteerd.

Sarah Everard (33) werd op 3 maart voor het laatst gezien om 22.30 uur, toen ze alleen naar huis wandelde na een bezoek aan een vriendin in Clapham, in het zuiden van Londen.

Na de onrustwekkende verdwijning heeft de politie een grote zoekactie opgezet rond de route naar haar woning. Ook camerabeelden worden onderzocht.

Foto: ap

In het onderzoek is dinsdag een politieagent opgepakt. Hij had geen dienst op de avond van de verdwijning. Op hetzelfde adres in Kent is ook een vrouw opgepakt op verdenking van medeplichtigheid. Het huis is doorzocht. Ook een bos en een verlaten paintballcentrum zijn uitgekamd.

‘De arrestatie is een belangrijke ontwikkeling’, zegt commissaris Nick Ephgrave. ‘Het feit dat de gearresteerde man voor de politie werkt, is zowel choquerend als verontrustend.’

De politie hoopt dat Sarah Everard nog in leven is.