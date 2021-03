Wout van Aert wint openingsetappe Tirreno-Adriatico

Wout van Aert (Jumbo Visma) heeft de eerste rit in de Tirreno-Adriatico gewonnen. Na een rit van 156 kilometer rond Lido di Camaiore haalde hij het in een massasprint. Hij is ook meteen de eerste leider in de Italiaanse rittenkoers, die duurt tot dinsdag.

In de relatief vlakke etappe was het meteen vuurwerk. Zes renners trokken van bij de start in de aanval en kregen een minuut voorsprong. Daarbij zat ook één Belg: Jan Bakelants van Intermarché-Wanty Gobert. Hij had Mattia Bais (Androni Giocattoli), Vincenzo Albanese, Samuele Rivi (beiden Eolo), Simone Velasco (Gazprom) en Guy Niv (Israel Start-Up Nation) als gezelschap.

Lotto Soudal en Deceuninck - Quick-Step namen vervolgens hun verantwoordelijkheid. Zij deden het kopwerk in het peloton. Lotto Soudal had topfavoriet Caleb Ewan in de rangen, de ‘Wolf Pack’ kon met Davide Ballerini en Alvaro Hodeg zelfs nog kiezen op wie het mikte. Intussen pakte Bakelants de eerste bergpunten van deze Tirreno-Adriatico, maar veel voorsprong kregen de zes niet. Maximaal zo’n drieënhalve minuut. Bakelants verloor vervolgens de strijd om de bergtrui tegen Albanese en liet zich uitzakken naar het peloton.

Het was wachten tot de vluchters door toedoen van de sprintersploegen ingerekend werden door het peloton. Bij het ingaan van de laatste plaatselijke rond liet ook Velasco, die net daarvoor een tussensprint had gewonnen, ook uitzakken waardoor er nog vier leiders overbleven. Op 22 km van de finish moesten Albanese en Niv de rol lossen. Enkel Bais en Rivi bleven over, maar het duo was een vogel voor de kat. De verwachte massasprint werd een feit.

Alle sprintersploegen mengden zich in de debatten. Met ook Alpecin-Fenix (voor Merlier), Jumbo-Visma (voor Van Aert) en Cofidis (voor Elia Viviani). Van der Poel moest Merlier op 2 km van de finish met een stevige beurt naar een betere positie brengen, terwijl Van Aert goed gepositioneerd zat net als Hodeg. Maar het was onze landgenoot die op prachtige wijze rit één en de leiderstrui in de wacht sleepte.

Rituitslag

1. Wout van Aert

2 . Caleb Ewan z.t.

3 . Fernando Gaviria

4. Andrea Vendrame

5. Luka Mezgec

6. Tim Merlier

7. Álvaro Hodeg

8. Davide Ballerini

9. Iván García

10. Hugo Hofstetter