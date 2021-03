Roglic op indrukwekkende wijze naar ritwinst in Parijs-Nice

Primos Roglic (Jumbo-Visma) heeft de vierde rit in Parijs-Nice gewonnen. De Sloveen sprong op drie kilometer van de finish in deze heuvelachtige rit van Chalon-sur-Saône naar Chiroubles weg uit het peloton en kwam alleen aan. Roglic neemt ook de leiderstrui over van de Zwitser Stefan Bissegger, die dinsdag de tijdrit won.

Zes vluchters animeerden de etappe: de Fransen Fabien Doubey (Total Direct Energie), Anthony Perez (Cofidis) en Julien Bernard (Trek-Segafredo), de Spanjaard José Joaquín Rojas (Movistar), de Nederlander Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) en onze landgenoot Oliver Naesen (AG2R- Citroën).

De troepen van Jumbo-Visma organiseerden op het geaccidenteerde parcours, met onder meer de Col des Chèvres, de Col de la Pistole, de Côte de Croix de Montmain, de Côte de la Roche de Solutré en twee keer de Mont Brouilly en de Col de Durbize op het plaatselijke circuit, de achtervolging op Naesen en co. Ze kregen hulp van Bora-Hansgrohe, INEOS Grenadiers en Deceuninck-Quick-Step.

Op de Mont Brouilly ging Bernard voorin solo, in het peloton zorgde onder meer Laurens De Plus voor enkele tempoversnellingen maar zijn kopman Tao Geoghegan Hart ging in de afdaling onderuit. Naesen en de andere vluchters werden op 15 km van de finish gegrepen. Bernard had nog een minuut voorsprong. Het sein voor Rémi Cavagna om te demarreren, hij kreeg Luis Leon Sanchez mee. Net voor ze de aansluiting zouden maken, moest Cavagna met een mechanisch defect van de fiets. In het begin van de slotklim, de Col de Durbize, kwam Sanchez bij Bernard. Op 3,6 km van de top moest die laatste afhaken. Hij werd opgeslorpt door het elitepeloton, en ook Sanchez was er even later aan voor de moeite. Hij werd voorbijgesneld door een ijzersterke Primoz Roglic. De Sloveen hield stand en pakte de dubbel: ritzege en leiderstrui.

Donderdag krijgen de sprinters een derde en in principe laatste kans op een massaspurt.