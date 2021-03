Enkele onderzoekers waren vorige week aan het duiken voor de kust van Galicië in het noorden van Spanje, toen ze plots iets zagen drijven in het water. Toen ze dichterbij zwommen werd het duidelijk dat het om een ‘gele haarkwal’ ging. Deze soort leeft voornamelijk in arctische wateren en is waarschijnlijk nog nooit zo dicht bij de Spaanse kust gezien.