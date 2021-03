Indonesië biedt SpaceX eiland aan, maar bewoners trekken aan alarmbel

De Indonesische overheid heeft Elon Musk voorgesteld een lanceerplatform voor SpaceX te bouwen op een van hun vele eilanden. Maar dat zien de bewoners niet zitten.

Als het van de Indonesische president Joko Widodo afhangt, vertrekken er straks ook ruimtetuigen van SpaceX vanuit de Aziatische eilandenarchipel. Widodo had Elon Musk eind vorig jaar aangeboden om een lanceerplatform te bouwen op het kleine eiland Biak, net boven het eiland Nieuw-Guinea. Dat eilandje bevindt zich één graad onder de evenaar, wat het een uiterst geschikte locatie maakt voor het lanceren van de Starlink-satellieten die in een lage baan om de aarde hangen, want er is minder brandstof nodig.

Een vertegenwoordiger van de Indonesische regering heeft aan The Guardian bevestigd dat de plannen in een ontwikkelingsfase zitten, in samenspraak met de regering van Papoea-Nieuw-Guinea, aan wie de oostelijke helft van Nieuw-Guinea toebehoort. Volgens die bron zou de ontwikkeling van Biak tot ‘ruimte-eiland’ een positieve economische impact hebben op de lokale gemeenschap.

Maar de eilandbewoners zien Musk en zijn ruimtetuigen niet graag komen. Bovendien zou SpaceX niet de enige zijn, ook het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos wil een lanceerplatform voor raketten bouwen op het eiland. De bewoners vrezen dat de activiteiten het fragiele ecosysteem zullen verwoesten en hen uiteindelijk uit hun huizen zal verjagen.

Daarnaast zijn ze ook bezorgd over een grotere militaire aanwezigheid op het eiland, waar nu al belangrijke militaire basissen zijn gevestigd. Biak maakt deel uit van de provincie Papoea, die zich al decennialang probeert af te scheiden van Indonesië. Bij een betoging op het eiland voor onafhankelijkheid in 1998 werden meer dan 150 mensen gedood.

Starbase, Texas

Musk zelf heeft nog niets gelost over de mogelijke plannen in Indonesië, maar protest van de lokale gemeenschap is hem niet vreemd. Ook in Boca Chica – in het uiterste zuiden van de Amerikaanse staat Texas – is de lokale bevolking niet onverdeeld gelukkig met het lanceerplatform dat Musk er aan de Golf van Mexico liet bouwen. Sinds het platform in 2018 voor het eerst in gebruik werd genomen, volgen de lanceringen elkaar in sneltempo op – met ook af en toe een ontploffing. Intussen koopt Musk er steeds meer land op en droomt hij ervan een eigen stadje te creëren, dat hij de toepasselijke naam Starbase wil geven.