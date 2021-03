Covid klein krijgen gaat niet lukken, covid beheersen wel

Het idee dat we het coronavirus kunnen bestrijden met groepsimmuniteit kunnen we wel opbergen. Daarvoor is het virus ons te vaak te slim af. Maar we kunnen de ziekte covid wel in toom houden, zoals we met de griep doen.

De strijd tegen het coronavirus is nog maar een jaar oud en elke dag leren we bij. Met Maxie Eckert en Dries De Smet van onze wetenschapsredactie overlopen we de nieuwste inzichten en zoals zo vaak hebben we daarbij goed nieuws en slecht nieuws. Maar het belangrijkste is: onze oude manier van leven komt echt wel terug.

