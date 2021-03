Eden Hazard traint weer bij Real Madrid en maakt mogelijk zaterdag al minuten

Twee opgemerkte aanwezigen op training bij Real Madrid vandaag, waar trainer Zinedine Zidane zowel Eden Hazard als kapitein Sergio Ramos opnieuw mocht verwelkomen. Het tweetal deed voor het eerst mee met de groep nadat ze de voorbije dagen en weken individueel gewerkt hadden.

Vooral voor Hazard is dit goed nieuws, want anderhalve week geleden bleek nog dat de Rode Duivel een terugval in zijn revalidatie gekend had. De dertigjarige Rode Duivel sukkelt sinds begin februari met een spierblessure in zijn linkerdijbeen.

Doordat Hazard nu weer met de groep meetraint bij Real Madrid, is de kans bestaande dat hij zaterdag in de thuismatch tegen Elche al minuten maakt. Een basisplek zou sowieso wel nog te vroeg komen.

Ook voor bondscoach Roberto Martinez is dit goed nieuws, want de Rode Duivels staan aan de vooravond van hun eerste kwalificatiematchen voor het WK 2022. Later deze maand wordt tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland gespeeld.