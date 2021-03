Agent die Mawda doodschoot gaat in beroep tegen veroordeling

Victor J.G., de agent die veroordeeld werd tot een jaar cel met uitstel voor de onopzettelijke doding van de peuter Mawda, gaat in beroep.

‘We hebben tijdens het proces de vrijspraak en de opschorting van uitspraak bepleit’, zegt meester Laurent Kennes aan het persagentschap Belga. ‘De rechtbank heeft ons niet gevolgd. Na beraad hebben we nu beslist om in beroep te gaan. Ik weet niet of de advocaten van de andere beklaagden ook beroep zullen aantekenen. In elk geval is de kans groot dat het proces opnieuw wordt gevoerd.’

Het comité ‘Justice4Mawda’ reageert teleurgesteld. ‘We zijn verbijsterd dat de agent die er nochtans gunstig vanaf is gekomen, in beroep gaat. Ondanks alle fouten die hem werden verweten, kreeg hij slechts een jaar met uitstel. Bovendien heeft de Belgische staat de schadevergoeding voor de ouders op zich genomen. Hij hoeft dus geen dag in de cel te zitten en moet geen cent betalen.’

‘Als het proces opnieuw zal worden gevoerd, zullen de ouders de traumatische dood van hun dochter nog eens herbeleven. Vandaag klinken de woorden van spijt die de agent tijdens het proces uitsprak plots nep.’

Mawda, een dood die vermeden kon worden

De twee jaar oude Mawda Shawri kwam om het leven in de nacht van 16 op 17 mei 2018 op de E42, tijdens een interventie in het kader van Operatie Medusa. Dat was een politieactie die al maandenlang de smokkel van transmigranten richting Groot-Brittannië probeerde in te dijken. De wegpolitie van ­Namen kreeg rond 2 uur ’s nachts een witte bestelwagen Peugeot Boxer in het oog ter hoogte van de parking van Hulplanche. Op de ­bestelwagen hingen nummerplaten die bij een andere auto hoorden.

De politie probeerde het voertuig te doen stoppen, maar de chauffeur bleef 70 kilometer lang doorrijden. In de bestelwagen zaten bijna dertig transmigranten, onder wie vijf kinderen. Een van hen was Mawda Shawri, die samen met haar ouders en haar vierjarige broertje reisde. Voor de ­familie van Mawda was het al de derde poging in korte tijd om Groot-Brittannië te bereiken.

Agent en chauffeur veroordeeld

Agent Victor J.G. (48) mikte vanuit zijn politie­wagen op de banden van de bestelwagen, maar door een onverhoeds manoeuvre van de chauffeur vertrok de kogel naar boven en raakte Mawda in het hoofd. Mawda zat volgens het ballistische onderzoek op dat moment vooraan in de ­wagen, op de schoot van de passagier.

Mawda Shawri. Foto: blg

J.G. werd op 12 februari veroordeeld voor de onopzettelijke ­doding van Mawda. Hij kreeg een jaar cel met uitstel en een boete van 400 euro. Jargew D. (21), de chauffeur van de bestelwagen waarin Mawda samen met haar familie en andere transmigranten zat, werd veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf. Hij werd veroordeeld voor ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer met de dood tot gevolg en gewapende weerspannigheid tegenover agenten’. Ook hij heeft dus volgens de rechtbank aandeel in de dood van Mawda.

Ahmed Rasol D., (28) de vermoedelijke mensensmokkelaar werd vrijgesproken.