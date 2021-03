Gemenebest reageert op interview Harry en Meghan: ‘Ik zie het voordeel van de Britse monarchie niet’

De gevolgen van interview dat Oprah Winfrey afnam van prins Harry en Meghan Markle zijn niet enkel voelbaar in Buckingham Palace en het Verenigd Koninkrijk zelf, maar ook in enkele Gemenebestlanden. In onder meer Australië en Jamaica wordt het nut van de monarchie (opnieuw) openlijk in vraag gesteld.

Na het interview waarin Meghan en Harry hun boekje open doen over het leven aan het Britse hof, wordt in sommige Gemenebestlanden openlijk de vraag gesteld of ze koningin Elizabeth nog wel als (symbolisch) staatshoofd willen.

Het Gemenebest van Naties wordt gevormd door de landen die vroeger deel uitmaakten van het Britse rijk. Het vrijwillig samenwerkingsverband bestaat uit 54 landen die the Queen dus als staatshoofd hebben. Het is uitzonderlijk dat landen uit het Gemenebest stappen, maar het gebeurt wel. Ierland en Zimbabwe deden dit in respectievelijk 1949 en 2003. Het is nog afwachten of door het interview meer landen dat voorbeeld volgen.

De beschuldiging van racisme door het Britse hof, ging in ieder geval niet ongemerkt voorbij op sociale media in de Caribische Gemenebestlanden. In Jamaica stelt omroepster Dione Jackson Miller op Twitter dat ze verwacht had dat Meghan ‘racisme zou hebben meegemaakt’ aan het Britse hof. In een andere tweet merkt ze op Meghan lichter is van huidskleur dan veel Jamaicanen.

Just a reminder that in 2021 the Queen is still Jamaica's head of state.



The head of a family where Meghan says ppl were talking about how dark her son's skin would be



And she is way lighter skinned than most of us



Cd this be a turning point??#HarryandMeghanonOprah — Dionne JacksonMiller (@djmillerJA) March 8, 2021

In Oeganda zei columnist Nicholas Sengoba volgens Associated Press dan weer dat het interview ‘de ogen nog meer opent’ wanneer het gaat over de voordelen van het Gemenebest. Hij sprak van ‘onopgeloste problemen’ tussen het VK en zijn land, een voormalige kolonie. Hij vraagt zich af of de leiders van Gemenebestlanden nog wel ‘trots kunnen zijn om te dineren’ met leden van de Britse koninklijke familie na de racismebeschuldigingen.

De voormalige Australische premier Malcolm Turnbell zei dan weer dat het bewust interview toonde het staatshoofd van Australië ‘een Australische burger zou moeten zijn. Het moet iemand van ons zijn. Niet de koningin of koning van het Verenigd Koninkrijk’. Volgens hem zijn veel Australiërs wel fan van the Queen, maar niet van de Britse monarchie als een institutie. In 1999 vond er in het land al een referendum plaats over de rol van Elizabeth II. Er werd toen besloten om haar te behouden als officieel staatshoofd. Parlementslid Matt Thislethwaite maakte in een video al duidelijk dat hij het debat over de Republiek Australië terug op tafel wil leggen.

Forget Kensington Palace, I’m at Kensington Park in Sydney calling for constitutional reform and an Australian Republic to be put back on our national agenda. #auspol @AusRepublic pic.twitter.com/jVYcbBC2vB — Matt Thistlethwaite (@MThistlethwaite) March 9, 2021

In Canada liet onder meer politicus Jagmeet Singh zich kritisch uit. ‘Ik heb dit in het verleden ook al gezegd: ik zie niet in wat het voordeel van de monarchie is’, aldus Singh. ‘Het biedt ons helemaal geen voordeel, en nu al helemaal niet.’ Premier Justin Trudeau liet echter al verstaan dat hij niet te springen staat om die discussie nu te openen. ‘Mijn focus ligt bij het doorkomen van deze pandemie.’

Ook in Nieuw-Zeeland ziet het er niet naar uit dat er een split met de Britse monarchie zit aan te komen. ‘Ik heb niet het gevoel dat Nieuw-Zeelanders echt zitten te wachten op een grote verandering in onze constitutionele regelingen. Ik verwacht ook niet dat dat snel zal gebeuren’, aldus premier Jacinda Ardern tijdens een persconferentie op maandag.

Aangezien de Verenigde Staten een voormalige kolonie binnen het Britse Rijk, kan het land zich in principe aansluiten bij het Gemenebest. De VS heeft dat echter nooit gedaan. De Britse royals zijn er wel populair: uit een recente survey, die voor het interview werd afgenomen, blijkt dat 68 procent van de Amerikanen een positief beeld hebben van The Queen. Meghan Markle strandde op 57 procent. Die meningen zouden nu wel kunnen verschuiven na het interview. Sinds de uitzending noemde het Witte Huis Meghan al moedig en ook Beyoncé steunt Meghan openlijk. Op haar persoonlijke site zetten ze een foto van hun twee met daarnaast ‘Dankjewel Meghan voor jouw moed en leiderschap. We worden allemaal sterker van jou en je bent inspirerend.’

De website van Beyoncé Foto: rr

Het interview van Meghan en Harry werd een dag na Commonwealth Day, een dag in het teken van de Gemenebest, uitgezonden. Enkele uren daarvoor hield the Queen dus nog een toespraak ter ere van die dag. Daarin riep ze op tot eenheid.