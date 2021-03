Beleggers dumpen aandeel Bpost

Beleggers vluchten uit het aandeel Bpost na de teleurstellende resultaten. Het aandeel zakt met zo’n 20 procent bij een volume dat acht keer zo hoog is als een doorsnee handelsdag.

De resultaten van Bpost waren voor beleggers een koude douche. Ze dachten dat Bpost net zoals andere postbedrijven van het pakjesfeest zou geprofiteerd hebben maar dat bleek nauwelijks het geval. Gebrek aan flexibiliteit in de organisatie in combinatie met extra premies zorgde ervoor dat de resultaten van de Belgische organisatie onder druk kwamen.

In de divisie mail & retail, waarlangs ook de pakjes die via het postnetwerk passeren, inzitten, klapte de operationele marge in het vierde kwartaal in elkaar. Over het hele jaar lag die een derde lager.

Bpost blijkt anderzijds geen tijdig antwoord te hebben geformuleerd op de uitdagingen van zijn brievenpost. Het nieuw distributiemodel met een postbedeling die nog maar twee keer per week gebeurt voor niet-prior-post, zat operationeel niet goed. Afgelopen jaar kwam Bpost er niet echt toe om het voldoende bij te sturen. ‘We hebben vertraging op dat punt’, zei Jean-Paul Van Avermaet, ceo van Bpost.

Van Avermaet beloofde dat het dit jaar een belangrijk punt is. ‘Maar je praat over een (aanpassings)cyclus van 18 maanden. Dus dit jaar zullen de besparingen die dit model kan opleveren, beperkt zijn. Het zal eerder voor volgend jaar zijn.’

Eenzelfde antwoord wat betreft het project ‘Delta’ dat moet nagaan hoe Bpost betere operationele modellen in de markt kan zetten om zijn winstbronnen te beschermen. ‘We doen dat stap per stap. Het zit in de studiefase. Ik hoop in de tweede jaarhelft ermee naar de raad van bestuur te kunnen trekken’, zei Van Avermaet.

Waarom slechter?

Voor beleggers is het allemaal maar vaag en weinig concreet. Ze zien vooral een beeld van Bpost dat uit de toon valt tegenover de andere postale bedrijven. Het was de eerste vraag op de analistenmeeting van deze ochtend. ‘Waarom doen jullie het slechter dan de anderen die wel profiteren van de pakjesboom’, vroeg de analist van Jefferies.

Symptomatisch is dat PostNL deze ochtend Bpost in waarde is voorbijgefietst. De aandelenwaarde bedraagt er circa 1,8 miljard terwijl Bpost nu rond de 1,6 miljard haalt. Dat is nog nooit gebeurd.

Het grote verschil is dat PostNL bewees wel een organisatie te hebben die aangepast is aan de dynamische pakjesmarkt. Het personeel van PostNL verwerkt ook veel meer pakjes per eigen werknemer dan bij Bpost. Dat komt omdat PostNL zijn eigen postmensen meer pakjes in automaten laat stoppen in plaats van het aan huis te laten brengen. Voor dat laatste rekent PostNL trouwens op zelfstandigen.

Operationele uitdaging

Van Avermaet en financieel directeur Leen Gernaerdt konden beleggers niet geruststellen. Het aandeel verloor een vijfde tot een kwart van zijn waarde. De volumes waren indrukwekkend. In de ochtenduren lag het verhandeld volume in aandelen Bpost al acht tot tien keer zo hoog als op een gewone beursdag.

Van Avermaet volgde begin vorig jaar ceo Koen Van Gerven van Bpost op. Eén van zijn sterkten op papier was zijn operationele ervaring en niet zozeer zijn strategische visie. Maar precies op het punt van efficiënt aansturen, schiet Bpost te kort. En in een volumebusiness betaal je dat cash.