Loonoverleg mislukt: nationale staking privésector op 29 maart

Er komt een stakingsdag in de privésector op 29 maart, vernam De Standaard uit meerdere bronnen. De actie wordt gedragen door de twee grootste bonden ABVV en ACV. Volgens onze informatie is het nog onduidelijk of ook liberale vakbond ACLVB zal aansluiten.

Het loonoverleg zit helemaal vast. De vakbonden eisen dat sectoren die het goed doen, meer dan 0,4 procent loonopslag kunnen geven. Omdat het overleg tussen vakbonden en werkgevers mislukt is, komt er op 29 maart een nationale staking in de privésector.

Over vier dagen loopt de deadline van de onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar af, maar er staat geen overleg meer gepland. De vakbonden en werkgevers praten al twee weken niet meer.

Pendeldiplomatie

Voor de bonden is het onbespreekbaar dat de loonmarge in de privésector door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven geplafonneerd blijft op 0,4 procent ­boven op de index. Voor de werkgevers is het net onbespreekbaar om die marge open te breken.

De pendel­diplomatie van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) van de voorbije dagen veranderde niets aan die patstelling. De kwestie verlamt ook de geplande verhoging van de sociale uitkeringen met bijna 700 miljoen euro en de verlenging van enkele cruciale cao’s, zoals die rond de landingsbanen voor zware ­beroepen en bij herstructureringen.

De staking brengt de regering en in het bijzonder minister Dermagne in verlegenheid. De regering wil alleen ruimte bieden voor extra loon via omzendbrieven. Maar dat volstaat niet voor de vakbonden. Die willen dat de loonwet zelf op de schop gaat.

Werkgeversorganisatie Voka is niet te spreken over de geplande staking. ‘Nu staken zal onze voorzichtig begonnen relance in de kiem smoren’, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, in een persbericht. ‘Het is alle hens aan dek om de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog aan te pakken en dat doe je alleen door dialoog en overleg; niet door onverantwoorde en onredelijke stakingen‘, vindt Maertens.